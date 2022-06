Santi Amodeo: "Cada ley audiovisual en España empeora a la anterior"

¿Qué libro tiene entre manos?

El Cielo de los Animales, de David James Poissant. Muy bueno. Estoy preparando una adaptación para mi próxima película.

¿Qué le hace abandonar la lectura de un libro?

Que no me guste.

¿Con qué personaje le gustaría tomar un café?

Le diría Kurosawa, Galileo, Lennon, Aristóteles... Pero voy a decir uno más mundano, por sentimentalismo: J. Mascis, del grupo Dinosaur Jr.

¿Recuerda el primer libro que leyó?

El Buscón, una versión para EGB que se leía muy fácil.

¿Cómo le gusta leer, cuáles son sus hábitos de lectura?

Leo por la noche, en la cama... Casi todo en papel.

¿Qué acontecimiento cultural le hizo cambiar su manera de ver el mundo?

Varios, pero voy a elegir uno: un concierto de los Kinks en Sevilla. Me dejó varios días en éxtasis.

¿Qué le llevó a Las gentiles?

Una noticia: un grupo de suicidas adolescentes en Gales conectado por redes sociales...

No se ha deshecho de la comedia del todo…

No quería hacer una película dramática, quería reflejar lo que veía en las redes. Adolescentes aparentemente normales, con sus vidas muy parecidas a las de los demás, y eso incluye el humor, claro. Aunque bajo la superficie pasa lo que pasa...

¿Cómo ha cambiado internet a las nuevas generaciones?

El mundo ha cambiado por completo: los jóvenes tienen más comunicación, más cultura, más información… Paradójicamente la vida real es cada vez más áspera.

¿Es la adolescencia hoy más dura que antes?

En el mundo real lo tienen más crudo, o eso parece.

¿Tiene buena salud la comedia española?

Al menos en cuanto a financiación parece que sí, se producen más comedias que nunca.

¿Qué tipo de música escucha habitualmente?

Soy muy ecléctico. Anoche me atiborré de Sonic Youth y Elvis Costello. En Spotify. A veces YouTube.

¿Qué película ha visto más veces?

Posiblemente Bonnie & Clyde.

¿Se ha enganchado a alguna serie?

The Wire, Los Soprano, Breaking Bad… Valores seguros (y un poco viejunos ya, es verdad).

¿Le importa la crítica, le sirve para algo?

Me importa y me sirve.

¿Entiende, le emociona, el arte contemporáneo?

Durante un tiempo estuve interesado, cuando era muy joven. Iba a ARCO todos los años, viajando desde Sevilla. Ahora estoy completamente desconectado.

¿De qué artista le gustaría tener una obra en casa?

Tengo un cuadro de Miguel Brieva presidiendo el salón y estoy encantado. Con eso me basta.

¿Le gusta España? Denos sus razones

Me gusta, sí. Es variada, tiene buen clima, ciudades especiales, espíritu hedonista, poca delincuencia… Y un montón de defectos que no me quiero parar a enumerar. Aunque sí voy a mencionar el desprecio inexplicable a la cultura, que no se entiende en un país de este tamaño e historia. Pero gana lo positivo.

¿Qué medida urgente tomaría para superar la crisis del sector audiovisual?

No todo el audiovisual va mal: se ruedan muchas series y películas. Otra cosa es lo que se está produciendo y hacia dónde nos lleva eso. Las televisiones solo quieren un tipo de cine, muy comercial, y las ayudas de Cultura van casi exclusivamente a ese tipo de cine, salvo una pequeña parte. ¿Eso es lo que quiere y necesita España? Yo creo que no; los que nos gobiernan creen que sí. Después van a Cannes y Berlín, cuando alguna película española es seleccionada en sección oficial y, como este año con Alcarràs, ocurre el milagro. Hemos ido perdiendo presencia y relevancia en la escena internacional. La sensación es que cada ley empeora a la anterior y nos aleja de donde deberíamos estar.

