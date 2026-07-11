'Memoria de un asesino', la ajetreada doble vida de un sicario con alzhéimer

La sucesión de remakes, precuelas, reboots y secuelas que inunda las plataformas de streaming desemboca en una evidente sensación de agotamiento. Este mes, sin ir más lejos, nos encontramos con la nueva versión de un clásico de los 70 (La casa de la pradera), con la serialización de un película de culto ciencia-ficción japonesa (El hombre vapor) o con otra adaptación de un éxito literario italiano ya llevado a la gran pantalla con anterioridad (No tengo miedo).

Sucede que esta tendencia no tiene únicamente que ver con la falta de imaginación. También obedece a cuestiones económicas. Toda vez que las plataformas han alcanzado una masa crítica de abonados y no pueden crecer más —o al menos no pueden en hacerlo a la misma velocidad que en sus primeros años— llega el momento de que los fondos de inversión que participan de ellas les pidan rentabilidad.

Por un lado, aumentan los precios, regresan los anuncios y se cierra el grifo de las cuentas compartidas. Del otro, que es el que aquí nos interesa, se exprimen las IP (propiedad intelectual) de las que se poseen los derechos, entendidas como un valor seguro, como aquellas ficciones por las que los espectadores ya han mostrado interés en el pasado y a las que (casi seguro) desearán regresar.

De ahí las inacabables adaptaciones de bestsellers (este mes, El mapa de los anhelos a partir de la novela de Alice Kellen) e incluso la irrupción de remakes insensatos de legendarias obras del cine de autor (Asghar Farhadi reescribiendo a Kieslowski). Los ejecutivos entienden la repetición como sinónimo de fiabilidad, como si la liturgia fordista de la cadena de montaje valiese para las series de televisión y las películas.

Sirva este preámbulo para tratar de explicar (y de entender) la existencia de Memoria de un asesino (2026), la teleserie que han desarrollado los guionistas Tracey Malone (El estrangulador de Rillington Place, Testigo mudo) y Ed Whitmore (Manhunt, Los crímenes de Port Talbot) y que Movistar Plus+ empezó a emitir el pasado 2 de julio.

Todo arranca con la publicación, en el ya lejano 1985, de De zaak Alzheimer, obra del escritor belga Jef Geeraerts que recibió el premio Golden Strop a la mejor novela policíaca en neerlandés. Sin embargo, hubo que esperar casi 20 años hasta que esta historia de un sicario desmemoriado llegara al cine.

En 2003, Erik Van Looy estrenó La memoria del asesino, un thriller que fue todo un fenómeno de taquilla en Flandes y que tuvo una excelente recepción crítica cuando se estrenó mundialmente (spoiler: no ha envejecido bien, aunque su argumento siga siendo espeluznante).

Casi 20 años después, los derechos de la novela original y de la película belga se volvieron a explotar en forma de largometraje, esta vez titulado La memoria de un asesino (Martin Campbell, 2022). El guionista Dario Scardapane (The Punisher, Daredevil: Born Again) fue el encargado de remozar ligeramente el argumento original y trasladar la historia de la fría Amberes a la calurosa El Paso – los cambios entre ambas versiones están más relacionados con la colorimetría y las decisiones lumínicas que con la trama, que es casi idéntica.

La dirección corrió a cargo de Martin Campbell, un tipo que después de firmar el que quizá sea el mejor Bond de la historia (Casino Royale) se lanzó a fabricar subproductos de serie B con resultados sumamente dispares - es probable que el hecho de que tuviese que hacerse cargo de Linterna Verde (2011) tenga que ver con su deriva posterior que, no obstante, incluye algún título estimable como El extranjero (2017).

Pues bien, cuatro años después tanto Campbell como Cathy Shulman y Arthur Sarkissian, productores del remake norteamericano de la novela de Geeraerts, ostentan idéntico cargo en esta versión seriada producida para FOX, aunque la figura verdaderamente relevante es la de Peter Bouckaert, el tipo que ha estado detrás de todas las adaptaciones del original literario. Además, hay que sumar otros nombres importantes como son los de Glenn Kessler y Aaron Zelman, dos de las cabezas pensantes detrás de Daños y prejuicios (Glenn Kessler, Todd A. Kesller & Daniel Zelman, 2007-2012), que aquí escriben y coproducen.

Fotograma de 'Memoria de una asesino'. Movistar +

La cuestión es, ¿Qué diferencias encontramos entre esta serie de 10 episodios con afán de continuidad y los largometrajes previos? La teleficción creada por Malone y Whitmore es la que más se aparta del argumento original. Se mantienen la enfermedad de Angelo Doyle (Patrick Dempsey), compartida por su hermano Michael (Richard Clarkin), internado en una residencia y al que Angelo visita regularmente.

El resto es prácticamente nuevo, por lo que el espectador no tendrá esa sensación de déjà vu que le embargaba viendo la película protagonizada por Liam Neeson y Guy Pearce, en la que Alex Lewis (Neeson) iniciaba una venganza personal contra quienes le habían contratado para asesinar a una niña, mientras el agente del FBI Vicent Serra (Pearce) le perseguía, todo para acabar formando una unión de fuerzas contranaturales en aras de terminar con la impunidad de una red de abuso infantil protegida por una poderosa empresaria.

Fotograma de 'Memoria de una asesino'. Movistar +

El relato serial no puede entregarse a las acciones expeditivas que buscan soluciones rápidas, necesita reservar ese tipo de impactos para el clímax. Y no hay nada mejor para instalarse en la continuidad que la familia.

En Memoria de un asesino, Angelo tiene una familia biológica, compuesta por su hija María (Odeya Rush), que espera un niño, y su marido, y otra profesional, de la que forman parte Dutch (Michael Imperioli), propietario y chef de un restaurante que no es más que una fachada para esconder un negocio de venta de homicidios al por mayor, y el sobrino de este, Joe (Richard Harmon), que se convertirá en el asistente de Angelo. Ninguna de las dos familias sabe de la existencia de la otra. Angelo vive dos vidas; en una finge que es vendedor de fotocopiadoras, en la otra administra certificados de defunción en contra de la voluntad de sus titulares.

Todo empezará a torcerse cuando, durante un almuerzo con su hija y su yerno, el puntero láser de un fusil de alta precisión apunte directamente al pecho de María. Solo su rápida intervención la salvará de la muerte. Lo que no podrá evitar es que la policía y el FBI, en especial la agente Linda Grant (Gina Torres), inicien una investigación para averiguar lo sucedido. Ah, y recuerden que Angelo empieza a padecer alzhéimer, con lo que lo de mantener una doble vida se complica. Demasiados detalles que recordar.

Para sostener toda esta red relacional, la serie que emite Movistar Plus + amplia el número de tramas de manera considerable. Si en los largometrajes había dos ejes principales que confluían (la historia del sicario + la historia del detective) a los que se sumaba un tercero más breve (la historia del villano), aquí tenemos una estructura vectorial en la que Angelo es el origen del que emanan el resto de conflictos.

Fotograma de 'Memoria de una asesino'. Movistar +

En primer lugar, los guionistas adoptan un sistema procedimental. En cada episodio, Angelo deberá cumplir con un encargo. Nótese que, al igual que en Dexter (James Manos Jr., 2006-2013), aquí las víctimas siempre son hombres y mujeres despreciables, tipos y tipas a los que el Código Penal se les queda pequeño.

Esas tramas capitulares mezclan con otra de largo alcance que tiene que ver con la aparición de ‘El barquero’, la figura detrás del intento de asesinato de María que tratará, por todos los medios, de acabar con Angelo y los suyos. De hecho, a partir del séptimo episodio, la serie transmuta en un vengativo tête à tête casi en la línea de Asesinos (Richard Donner, 1995).

A esta modificación de su ADN estructural, añádanle un sinnúmero de subtramas y cambios de focalización. María, su embarazo, las dudas sobre su matrimonio a causa de una vieja historia de amor con uno de los agentes que lleva el caso y la creciente incertidumbre sobre la identidad de su padre. Toda la historia relativa a la agente Grant, cuyo punto de vista también se incluye en la narración y que será decisivo de cara al desenlace. Y por último todo lo concerniente a Angelo: sus trabajos y la relación con Dutch y el sobrino; el inicio de un romance con una atractiva mujer; el cuidado de su hermano (el quinto capítulo es un flashback que nos explica el origen de todo) y sus esfuerzos para conservar intacta la paz del ecosistema familiar.

Memoria de un asesino abunda en las digresiones para alcanzar un minutaje excesivo. De hecho, se vuelve interesante al final, en su último tercio, cuando se descubren la identidad y motivaciones de ‘El barquero’ (tranquilos, soy una tumba, no voy a estropearles las sorpresa). Sucede, además, que para mantener la tensión durante diez episodios se sacrifica la coherencia interna.

Hay ideas de partida poco rigurosas: ¿de verdad un tipo que lleva una doble vida y necesita cuidar el anonimato como si fuese un huevo de Fabergé se pasea con un Porsche de lujo y viste ropa de una tienda exclusivísima que a la policía le será fácil de rastrear? Tampoco ayuda que el señor Alzheimer se presente a la fiesta cuando a los guionistas se les antoja, hasta el punto de que hay episodios en los que ni Patrick Dempsey parece acordarse de que se le tienen que olvidar cosas.

Fotograma de 'Memoria de una asesino'. Movistar +

Y después hay decisiones de guion que no te aprobaría ni el jurado de un concurso de variedades. Un benévolo y comprensivo agente de policía que perdona a Angelo porque la amistad es más importante que la ley. Un ángel de venganza que a última hora da un aviso para que alguien pueda abortar sus planes, planes que no duda en retomar al capítulo siguiente (no dirán que, por esta vez, no estoy evitando destriparles la serie). Montar un cristo en el restaurante/tapadera para coger a un topo. Un restaurante que, por cierto, no incluye los clientes en el menú: si entra Chicote se lo cargan a los cinco minutos de programa.

En fin, que si uno somete el guion de Memoria de un asesino a un test de estrés, el tinglado se desmonta a la misma velocidad que las coartadas de Mazón. Ahora, si lo que quieren es un thriller funcional, con ‘giritos’ de guion y que no les haga pensar demasiado después de una ardua jornada laboral, ver al tipo guapo de Anatomía de Grey (Shonda Rhimes, 2005-?) pegando tiros les hará el papel.