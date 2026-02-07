Las series de febrero que no te puedes perder: del fenómeno 'queer' del año al regreso de Marco Bellocchio

Con un presupuesto de 12 millones de dólares y apenas 36 días de rodaje, Más que rivales no estaba pensada para convertirse en un gran éxito, si bien es cierto que las novelas de Rachel Reid en las que se basa gozan de notable popularidad.

Cuando la plataforma Crave lanzó la serie, vio cómo la audiencia se incrementaba un 400 % durante su primera semana de emisión: algo se movía en Canadá. HBO Max intuyó que lo que estaba sucediendo en el país vecino podía reproducirse en territorio estadounidense y adquirió los derechos de la serie. A partir de ese momento, el fenómeno fue imparable hasta el punto de convertir en estrellas, en solo unos meses, a dos completos desconocidos como Hudson Williams y Connor Storrie.

Pero ¿qué es lo que hace tan apetecible este romance entre dos jugadores de élite de hockey sobre hielo? Estamos, antes que nada, ante una ficción aspiracional que busca renovar el entretenimiento para el gran público desde un ángulo distinto. Su creador, Jacob Tierney, demuestra un irrefutable dominio de los géneros clásicos (drama romántico, épica deportiva, Rom-Com) y una pasmosa habilidad para entrelazarlos desde la mesa de montaje.

Más que rivales nos habla de qué condicionantes se han de dar para que un deportista de élite pueda salir del armario. Y lo hace acercándose a sus temores —el miedo a caer en desgracia ante la opinión pública, la pérdida de patrocinadores, el rechazo familiar, la homofobia en el deporte o la ausencia de referentes—, mientras trufa la historia de padres transigentes, mujeres comprensivas, amigas comprometidas y hombres (guapísimos) y valientes.

Salvador

Creador: Daniel Calparsoro & Aitor Gabilondo

Intérpretes: Luis Tosar, Claudia Salas, Leonor Watling

Productora: Alea Media

País: España

Año: 2026

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 6 de enero

Salvador (Luis Tosar) es un conductor de ambulancias. Pero esa no siempre fue su profesión. Antes era médico. El alcoholismo y la ludopatía inutilizaron su titulación y contribuyeron a la pérdida de su familia. Su mujer, ya fallecida, lo abandonó y se llevó consigo a la hija de ambos. Milena (Candela Arestegui) se llamaba aquella niña, ahora otro de los cachorros de una banda neonazi.

Una noche en la que el Real Madrid se enfrenta al Olympique de Marsella los disturbios entre ambas hinchadas incendian los alrededores del estadio Santiago Bernabéu. Salvador y Milena se encontrarán de nuevo esa noche, y el padre, tratando de salvar a su hija —y de salvarse a sí mismo— se adentrará en una espiral de violencia y desesperación que le llevará a acercarse demasiado a la banda criminal de ultraderecha y a los intereses que la sostienen.

El director Daniel Calparsoro le imprime su sello a esta miniserie que prefiere la adrenalina a la coherencia, prolija en persecuciones vertiginosas y batallas campales, pero roma en su diseño de personajes; más preocupada por su sentido del espectáculo que por hilvanar un discurso sobre las peliagudas cuestiones que aborda.

Destacan los personajes (y las actuaciones) encarnados por Leonor Watling y Claudia Salas, sin duda los más complejos de una miniserie que podría verse como una mezcla deslavazada entre Hardcore (Paul Schrader, 1979) y Camada negra (Manuel Gutiérrez Aragón, 1977), como si George C. Scott hubiese ido a rescatar a su hija del regazo de María Luisa Ponte.

Portobello

Creador: Marco Bellocchio

Intérpretes: Fabrizio Gifuni, Lino Musella, Barbora Bobulova

Productora: ARTE France, Kavac Film, Max, Our Films, The Apartment

País: Italia

Año: 2026

Plataforma: HBO Max

Fecha de estreno: 20 de febrero

Tras la excelente Exterior noche (2023), en la que el veterano cineasta Marco Bellocchio volvía a repasar el caso Aldo Moro (Fabrizio Gifuni), el director italiano regresa al terreno de la ficción serial buceando de nuevo en la realidad.

Esta vez indaga a propósito de un episodio entre terrorífico y extravagante de la historia reciente de Italia. Enzo Tortora (Fabrizio Gifuni) era el presentador del popular magacín televisivo Portobello, el programa de variedades más visto del país trasalpino desde finales de los 70 y hasta bien entrados los 80.

Su conductor se vio envuelto en un proceso judicial cuando un arrepentido de la Nuova Camorra Organizzata, Giovanni Pandico (Lino Musella), afirmó que Tortora formaba parte de la organización dirigida por el temible Raffaele Cutolo, alias 'El profesor', figura a la que el director Giuseppe Tornatore dedicó una miniserie estrenada el año pasado, aunque rodada en 1983.

https://www.youtube.com/watch?v=-ri2xwaHDcg

Bellocchio metaboliza el trabajo de los guionistas Stefano Bises (Gomorra), Peppe Fiore (No matarás) y Giordana Mari (Un amore) y vuelve a apoyarse en la magistral actuación de Gifuni, esta vez contrapunteada por la no menos admirable interpretación de Lino Musella, para conformar un retrato barroco sobre la parte menos amable de la historia de su país.

Como ya hiciera en El traidor (2019), el director de Las manos en los bolsillos (1976) reflexiona sobre cuestiones como el poder de la representación, la importancia de la imagen proyectada o el valor de la televisión como elemento vertebrador de la sociedad. Imprescindible.