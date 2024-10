Claridad y precisión: esa disyuntiva ineludible en las artes y en la vida

Jackson Pollock se desprendió de toda claridad en aras de la precisión ('The Key', 1946). Foto: Art Institute of Chicago (CC BY-NC 2.0)

Hace un par de días, escuché una charla pública mi amigo Juan Carlos Arencibia, doctor en astrofísica y, durante muchos tiempo, investigador en el Astrofísico de Canarias, en el Roque de los Muchachos, isla de La Palma. Afirmaba haber leído hace un tiempo un artículo en el New York Times, firmado por un especialista importántisimo en astrofísica de cuyo nombre ahora no me acuerdo.