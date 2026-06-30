Las noches de verano de CaixaForum Madrid regresan cargadas de música, danza y magia

Con la llegada del verano, las ofertas culturales se multiplican por todo el país. Festivales, cines de verano, conciertos, exposiciones, viajes… La Fundación La Caixa se suma también a esta tendencia con la vuelta de las Noches de verano de CaixaForum Madrid. El evento contará con cuatro fechas llenas de expresiones culturales tan distintas como la magia, la danza, el rock’n’roll o el jazz.

Estas actividades pensadas para todos los públicos apuestan por la participación, la cercanía y la conexión, y se suman a la propuesta expositiva del centro, protagonizada por Somos Naturaleza y Soy Asurbanipal. Esta última, además, contará con una visita nocturna, “Cartografías sonoras”, donde el público podrá ver la muestra acompañado por tres playlists creadas para la ocasión por la compositora Raquel García Tomàs, la bailaora Rocío Molina y el pianista Francesco Tristano.

Como novedad para este año, CaixaForum pone a disposición del público el "Espacio de calma", una zona tranquila y relajada para las personas que necesiten reducir el estrés, ansiedad o sobrecarga sensorial, para poder hacer una pausa en medio de la intensa programación de cada noche. Al primer evento, el pasado 25 de junio y dedicado a la magia, se sumarán otras tres fechas, los días 2, 9 y 16 de julio.

Para la cita del 2 de julio, Fundación La Caixa apuesta por un enfoque familiar. Las cuatro actuaciones de la noche estarán centradas en la danza y la percusión. La compañía Da-Te Danza presentará su función Únicos, una obra de danza teatro que explora la manera en que la identidad se construye desde la infancia.

Por otra parte, Pity Party, último trabajo de la compañía Vero Cendoya, gira alrededor de la discapacidad y los cuidados, reivindicando el derecho a ser mirados y admirados. En cuanto a la música, esta noche ofrecerá una batalla de beatbox entre el dúo musical Fruity B.O.M.B y el beatboxer madrileño Dagová. Además, el pianista de jazz Gabriel Peso ofrecerá un micro concierto en formato trío.

La danza también será protagonista gracias al taller "Campamento Galáctico" de Azkona Toloza, que la mezclarán con elementos de percusión. Por último, el espectáculo Play! de la compañía Ual·la, invitará al juego y la creación de sonidos aparentemente azarosos que acaben creando música gracias a lo que ellos llaman tablemusic.

Imagen de un espectáculo al aire libre en CaixaForum Madrid. Fundación "la Caixa"

El 9 de julio CaixaForum ofrece la “Noche del rock’n’roll” con charlas, conciertos y talleres. La banda madrileña Castor Head estará presente para abrir la jornada con su sonido que bebe de la música popular estadounidense. A continuación, tomará el escenario del auditorio el grupo Los Mambo Jambos para reinterpretar su repertorio combinando R’n’B, surf, jazz y swing.

Por otro lado, Fernando Pardo, fundador de las bandas Sex Museum y Los Coronas, protagonizará una mezcla entre concierto y charla que explorará la genealogía del surf rock. Por último, la noche contará con la presencia de Velvet Candles, maestros del género cincuentero del doo wop. Además, los asistentes podrán mimetizarse con este ambiente con un taller de peluquería y uno de baile para sacar el máximo partido a la experiencia.

La última de estas noches de verano será el 16 de julio, dedicada al jazz. El público podrá disfrutar de la interpretación de Leïla Duclos, una de las voces emergentes más interesantes del jazz vocal. Además, los Hip Horn Brass Collective ofrecerán dos actividades, una actuación itinerante que fusionará jazz, hip-hop y groove y un taller de audición titulado “Escuchando jazz”.

Además, se ofrecerá el taller “Solo Jazz”, donde se enseñarán los métodos del baile del swing y las claves para hacer claqué sin necesidad de llevar calzado especial. Otras actividades de baile serán La declamación muda, organizada por la bailarina y coreógrafa Melania Olcina y Sadnessländ, una pieza de danza contemporánea y teatro físico creada por Cia Carla Sisteré.

La Fundación La Caixa ha programado esta iniciativa en toda la red de centros CaixaForum: Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Palma, Girona, Tarragona y Lleida. En total, participarán más de 100 artistas y compañías en las 180 actividades organizadas en todo el país. Estas incluyen los microconciertos, que tienen la intención de acercar al público el talento local de cada localidad. Además, el Museo de la Ciencia CosmoCaixa, continuará el proyecto CosmoNits para acercar la biodiversidad del planeta al público familiar.