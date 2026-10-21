Anna Bella Geiger, pionera de la descolonización en el arte, Premio Velázquez 2026

Anna Bella Geiger (Río de Janeiro, 1933) ha sido galardonada con el Premio Velázquez de las Artes Plásticas, correspondiente al año 2026, a propuesta del jurado reunido hoy. Este galardón está dotado con 100.000 euros.

Su condición de brasileña de ascendencia judía le llevó a obsesionarse por los mapas y las fronteras que ha representado en diferentes etapas de su larguísima trayectoria que ha forjado desde el humor, el juego y las relaciones conceptuales absurdas.

Ha transitado desde la pintura abstracta -pasando por varias crisis creativas- hasta que en una de ellas decide estudiar Antropología, aspecto que condiciona su obra posterior.

Su obsesión por los mapas (de hecho se casó con un geógrafo), su capacidad para esconder la crítica política bajo diferentes apariencias inocuas, su investigación sobre la representación indigenista llegando incluso a fotografiarse como los turistas fotografiaban a los nativos son partes divertidas de su trayectoria.

Tampoco olvidemos cuando se comió literalmente un mapa de Brasil (aludiendo a la pobreza y a la antropofagia) cuando representó a Brasil en la Bienal de Venecia de 1980.

Anna Bella Geiger: 'O Pão Nosso de Cada Dia (El pan nuestro de cada día)', 1978. Museo Reina Sofía

Fue pionera del videoarte gracias a un diplomático que trajo una de las primeras videocámaras, trabajó ilustrando enciclopedias y libros infantiles y llevó a sus alumnos a excavar en el bosque.

El jurado ha destacado su “actitud de experimentación permanente que le ha llevado a trabajar desde múltiples disciplinas y lenguajes, así como un compromiso pedagógico que ha generado un impacto fundamental en distintas generaciones”.

Asimismo, considera que “durante sus setenta años de trayectoria ha cuestionado y sigue cuestionando los modos convencionales de validación artística”. También “se reconoce su insistencia en abordar la práctica artística como herramienta para pensar la historia y el presente”.

El premio reconoció en su pasada edición a Patricia Belli, uniéndose a una amplia lista de galardonados entre quienes se encuentran Francesc Torres, Marisa González, Elda Cerrato, Tania Bruguera o Soledad Sevilla, entre otros.

Anna Bella Geiger: 'Brasil nativo, Brasil alienígena', 1976 Museo Reina Sofía

Geiger es una artista brasileña cuya práctica abarca el grabado, la pintura, la fotografía, el vídeo, la instalación y el libro de artista. Se licenció en Lenguas Anglo-Germánicas por la Facultad Nacional de Filosofía de Río de Janeiro y se formó entre 1949 y 1953 en el taller de Fayga Ostrower. Posteriormente amplió sus estudios de Arte y Sociología con Hannah Levy-Deinhard en la New School for Social Research de Nueva York.

A lo largo de su carrera ha expuesto tanto en Brasil como internacionalmente y ha participado en bienales como las de São Paulo, Venecia y Estambul. Su obra también ha formado parte de importantes exposiciones colectivas, entre ellas ‘Radical Software: Women, Art & Computing’ (1960–1991), en la ‘Kunsthalle Wien’ de Viena, y ‘Latin America’ (1960–2013), en la Fondation Cartier pour l’art contemporain. Entre sus exposiciones individuales destacan ‘Brasil Nativo – Brasil Alienígena’, presentada en el MASP, y ‘Maps under the Sky of Rio de Janeiro’, en la Galería Nacional de Arte Zachęta de Varsovia.

Anna Bella Geiger: 'Mapas elementares nº 3 (Mapas elementales n.º 3), 1976. Museo del Prado

Sus obras forman parte de las colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, la Tate Modern y el Victoria and Albert Museum de Londres, y el MoMA de Nueva York. Entre sus publicaciones se encuentran ‘Abstraccionismo Geométrico Informal: La vanguardia brasileña de los años 50’, editada por Funarte en Río de Janeiro, y ‘Rrose Selavy «mesmo»’, publicada por Aural en Madrid.

El jurado, presidido por Ángeles Albert, directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, ha estado formado por Martha Patricia Belli, ganadora del premio Velázquez de las Artes Plásticas correspondiente al año 2025; Joan Vila-Puig Morera, vicepresidente de la Plataforma Assembleària D'artistes de Catalunya; Fuensanta Nieto de la Cierva, académica numeraria de la Sección de Arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; Bárbara Rodríguez Muñoz, directora de Exposiciones y de la Colección del Centro Botín; Juan Francisco Rueda Garrote, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, crítico de arte y comisario de exposiciones, Rosa María Castells González, conservadora de las Colecciones del MACA. Museo de Arte Contemporáneo de Alicante; Mabel Tapia, profesora de Historia y Teoría del Arte y curadora independiente; y Pablo Lafuente Peña, director Artístico del Museu de Arte Moderna do Río de Janeiro.