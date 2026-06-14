El lado caliente, seis jóvenes artistas internacionales honran a los muertos en la galería Travesía Cuatro

Travesía Cuatro presenta en Madrid una colectiva con forma de duelo, de panegírico, quizá incluso de oración. La exposición reúne a seis jóvenes internacionales que exponen por primera vez en la galería, ampliando así su nómina de artistas representados habitualmente.

El lado caliente. Galería Travesía Cuatro Madrid. Comisaria: Andrea Celda Hasta el 31 de julio. De 1.000 a 60.000 €

El título remite a un texto de Alana S. Portero en el que la autora describe el lado de los vivos como “el lado del mundo donde las cosas siguen calientes”, en referencia a un amante fallecido por el VIH.

Sorprende encontrar a Gabrielle Goliath (Kimberley, Sudáfrica, 1983), cuyo pabellón para representar a Sudáfrica en la Bienal de Venecia fue cancelado ocho días antes de su inauguración.

Finalmente, la artista logró presentar el proyecto en la iglesia de San Antonino. Aquí podemos ver otra de sus vídeoinstalaciones, Personal Accounts (There’s a River of Birds in Migration) (2024-actualidad), donde aborda la violencia patriarcal ejercida contra personas negras, racializadas y queer.

En los testimonios, narrados en primera persona, Goliath elimina las palabras y deja únicamente silencios y respiraciones, transformando esos relatos en exhalaciones abstractas.

Paula Santomé: 'Before the Equation', 2026. Foto: Travesía Cuatro

Nada más entrar, el visitante se encuentra con dos bellísimas piezas de Paula Santomé (Vigo, 1994), que funcionan como una revisión crítica de los imaginarios patriarcales. En el suelo descansa Saved by a Donkey (Aftermath) (2026), una cabeza de asno cortada y yacente que remite al mito de Vesta y Príapo.

Según la leyenda, durante el intento de violación de Vesta mientras dormía, el rebuzno de un asno alertó a la diosa y logró salvarla. El animal se convirtió entonces en símbolo sagrado de protección; Príapo, como represalia, condenó a todos los burros al sacrificio.

Amol K Patil: 'A Forest of Remembrance', 2025. Foto: Travesía Cuatro

También en la entrada, Vivian Caccuri (São Paulo, 1986) explora lo sonoro desde lo textil. Sus tapices parecen proponer otra lectura del mundo: una escucha atenta de aquello que pasa desapercibido. Por su parte, Krizia Leon Porta (Lima, 1996) presenta evocadores dibujos de cielos realizados al carboncillo, deliberadamente inacabados.

Felix Shumba (Bulawayo, 1989), presente también en el pabellón de Zimbabue de la bienal, nos traslada a la masacre de Chimoio, uno de los principales campos de refugio del movimiento de liberación zimbabuense en Mozambique.

Krizia Leon Porta: 'Detalle de Star-to-Star (diptych)', 2026. Foto: Travesía Cuatro

Su instalación, realizada en tela de sudario, indaga en el papel de los curanderos tradicionales y emite sonidos como conjuros o rezos, que construyen un paisaje sonoro.

Por último, destaca el extraordinario trabajo de Amol K Patil (Mumbai, 1987), quien presenta objetos cotidianos, como una caja de cartón sin importancia que, en realidad, está realizada en bronce.

Otra de sus piezas presenta ropa de trabajo recién planchada de la que emergen manos y pies de bronce como testigos fantasmales de aquello que una vez fue. Una exposición ecléctica y heterogénea, con piezas de dispar calidad y técnica, pero con un hálito común, el de honrar a los muertos desde los cálidos afectos de los vivos.