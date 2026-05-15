Muere la artista feminista austríaca Valie Export a los 85 años

La artista Valie Export, ante los medios de comunicación antes de la inauguración de su exposición «VALIE EXPORT Retrospective» en el museo Albertina de Viena, en 2023. Foto: REUTERS/Leonhard Foeger/Foto de archivo

La artista austríaca Valie Export murió este jueves poco antes de cumplir 86 años, según informó su propia fundación a la agencia de noticias austríaca APA. Cineasta y teórica feminista, fue considerada una de las grandes pioneras en Europa de la performance, el videoarte y el cine experimental.

Nacida el 17 de mayo de 1940 en Linz (Alta Austria) como Waltraud Lehner, Valie Export fue la artista más influyente e internacionalmente exitosa del país alpino. La crítica social, el feminismo y el humor formaban parte fundamental de su obra.

Valie Export inspiró a numerosas artistas durante décadas, más recientemente a la cantante española Rosalía. "Lamentamos la pérdida de una artista excepcional, una personalidad extraordinaria y un ser humano especial", señaló en un comunicado la fundación VALIE EXPORT.

"Valie Export figura entre las artistas más importantes de la posguerra. Desde finales de la década de 1960, ha sido una de las voces más influyentes de la vanguardia feminista en Europa", agregó la fundación, con sede en Viena.

"El núcleo de su trabajo es el análisis crítico de la percepción social y la normalización del cuerpo femenino. Al hacerlo, aborda de manera intrépida e intransigente contenidos íntimos, tabúes o socialmente reprimidos", concluyó el ente que gestiona su legado artístico.