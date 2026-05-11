64 artistas no competirán en la Bienal de Venecia en apoyo a la dimisión del jurado por la presencia de Rusia e Israel

64 artistas participantes en la Bienal de Venecia, incluidos 22 representantes de pabellones nacionales, han manifestado en un comunicado publicado por el medio especializado E-flux que se retiran de la contienda por el "León del visitante".

Estos nuevos galardones, elegidos por votación popular, los creó la administración de la Bienal en sustitución de los que debía otorgar el jurado, que se retiró en bloque para protestar por la presencia de los pabellones ruso e israelí en el certamen.

El texto más bien escueto (apenas alcanza las cuatro líneas) con el que se ha dado a conocer la noticia,

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