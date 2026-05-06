Una mujer-campana y un tanque de orina reciclada: la radical propuesta de Austria en la Bienal de Venecia

En la Bienal de Arte de Venecia, cuya 61.ª edición acaba de comenzar, se puede esperar casi cualquier cosa. Como una mujer desnuda colgada boca abajo haciendo las veces de badajo de una gran campana.

Es la artista y coreógrafa Florentina Holzinger, encargada del proyecto expositivo del pabellón de Austria. Titulado SEAWORLD VENICE y comisariado por Nora-Swantje Almes (del museo Gropius Bau de Berlín), el proyecto combina performance, escultura, arquitectura efímera y acción pública para reflexionar sobre el cuerpo, el agua, la crisis ecológica y la fragilidad de los sistemas sociales.

Durante este miércoles, cada hora, el cuerpo desnudo de Holzinger hace sonar una gran campana, recuperada de la laguna de la ciudad de Venecia y llevada en procesión hasta el recinto. Es la performance de apertura del pabellón, que funciona como ritual inaugural. La llamada de la campana simboliza la alarma por la inminente inundación de la ciudad.

Video from the Austrian pavilion at the Venice Biennale:



Artist Florentina Holzinger hangs upside down inside a giant bronze bell. She swings back and forth and literally “rings” the bell with her own body.



This is part of a large-scale installation about the climate… pic.twitter.com/ZevdwYrhy4 — NEXTA (@nexta_tv) May 6, 2026

Con la propuesta de Holzinger, el pabellón de Austria será al mismo tiempo un edificio sagrado, un parque temático submarino y una planta de tratamiento de aguas residuales. Esa imagen resume la lógica del proyecto, que transforma la orina de los visitantes en una parte activa de la obra y del propio mecanismo de inundación del espacio. La orina entra en un sistema cerrado de reciclaje e inunda el tanque donde vive una intérprete durante toda la bienal.

En la página web del proyecto, lo primero que aparece es, escrito en letras rojas que ocupan toda la pantalla, el lema "I LIVE IN YOUR PISS" ("vivo en tus meados"). Allí se explica que toda esta performance es "una metáfora de un orden global que deja a los vulnerables como residuo del poder", y la intérprete es "una superviviente que mira desde las ruinas de una civilización disuelta en orina".

'SEAWORLD VENICE', 2026. Foto: Nicole Marianna Wytyczak

La exposición también presenta otras escenas concebidas como símbolos del presente. Una moto acuática surca el espacio inundado como emblema de la catástrofe ecológica ligada al turismo masivo y al hundimiento de la ciudad de Venecia. Frente a ella, una veleta monumental sustituye los monumentos rígidos del pasado por una “Deposición de Cristo” liderada por mujeres, "girando como signo de fuerza colectiva y ruptura con el statu quo".

En diálogo con el tema de la Bienal, In Minor Keys, "la obra utiliza lo abyecto para desarmar los espectáculos pulidos del poder y el progreso. La colisión entre carne y maquinaria rompe superficies estéticas idealizadas y obliga a mirar de frente la violencia social y ecológica, que suele ser suavizada por los discursos institucionales. En ese marco, el pabellón se presenta como un espacio de resistencia feminista radical", explica la nota de prensa del proyecto.

'SEAWORLD VENICE', 2026. Foto: Nicole Marianna Wytyczak

La comisaria Nora-Swantje Almes define el proyecto, que podrá visitarse hasta el 22 de noviembre, como "una lectura de la complicidad humana en el colapso de los sistemas".

Por su parte, la artista afirma: "En Venecia —una ciudad atrapada en una relación profunda y precaria con el agua— mi fascinación continua por este elemento adquirirá nuevas dimensiones. Aquí, el cuerpo desempeñará un papel central en la exploración de la interdependencia y la interacción entre naturaleza y tecnología".