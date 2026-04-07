Batalla por el 'Guernica' de Picasso: el PNV presiona a Urtasun y Ayuso considera la maniobra una "catetada"

El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier (tercero por la izquierda) y su esposa Elke Buedenbender (segunda por la izquierda) visitaron el Museo Nacional "Centro de Arte Reina Sofía" y contemplaban el cuadro "Guernica" de Pablo Picasso. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

"Me parece que es cateto y pienso que la cultura es universal". Así ha irrumpido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el debate político sobre si es pertinente o no que el Guernica de Picasso se traslade de forma temporal a la localidad vasca cuyo bombardeo durante la Guerra Civil inspiró a Picasso para pintar su célebre cuadro en 1937.

Curiosamente, muchos años antes Santiago Carrillo se expresó en términos similares a propósito de la reclamación de traslado por parte del pintor vasco Agustín Ibarrola. El histórico dirigente del Partido Comunista calificó su propuesta como "provinciana".

La polémica comenzó hace casi dos semanas, cuando el lehendakari, Imanol Pradales, solicitó formalmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el traslado de la obra que desde 1992 se exhibe en el Museo Reina Sofía de Madrid.

Este martes, además, está previsto que el PNV pregunte por el tema al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en el Senado, lo que lo obligará a pronunciarse al respecto.

El senador Igotz López será el encargado de formularle la siguiente pregunta: "¿Por qué se niega a estudiar las condiciones necesarias para materializar el traslado temporal del Guernica a Euskadi, tal y como ha planteado el Gobierno vasco?". Solo unos días antes, en el Aberri Eguna (día de la patria vasca), celebrado este fin de semana, Pradales interpeló a Sánchez, cuestionando si tendría "la valentía política" de aceptar el traslado.

No es la primera vez que el País Vasco pide que la obra viaje a un museo de su territorio, aunque sea de manera temporal. En 2017, con los votos de EH Bildu y el PNV, el Parlamento autonómico aprobó una resolución para reclamar a la Administración central ese traslado. Fue un día después de conmemorar el 80.º aniversario del bombardeo por parte de la aviación alemana que causó 1.600 muertos en la localidad el 26 de abril de 1937.

Ahora que se acerca la conmemoración de los 90 años del bombardeo, perpetrado el 6 de abril de 1937, la solicitud cursada por el Gobierno Vasco, que también cumple nueve décadas, tiene como objetivo que la obra se exhiba en el museo Guggenheim de Bilbao entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de junio de 2027.

Para Pradales, trasladar el cuadro en el contexto de estos aniversarios constituiría "una fórmula de reparación y memoria histórica". Se trataría de "un reconocimiento en este momento geopolítico de lo que supone una guerra y la atrocidad que deriva de las dictaduras", dijo. Y sentenció: "Me parecería un grave error político cerrar la puerta, con el informe del Reina Sofía, a esta cuestión".

Y es que los conservadores del Reina Sofía no aconsejan el traslado de la obra por las vibraciones del desplazamiento, que podrían ocasionar "nuevas grietas, levantamientos y pérdidas de la capa pictórica, así como desgarres", según el informe.

El País Vasco solicitó también el traslado de la gran joya de la corona del Reina Sofía en 1997, coincidiendo con la inauguración del Guggenheim. Diez años después, el lehendakari Juan José Ibarretxe reclamó el traslado "de una vez y para siempre", emplazando al gobierno español "a pedir perdón a Gernika, a Euskadi y a toda la sociedad española por los crímenes cometidos por los alzados en armas". Hasta la fecha, desde el Ministerio de Cultura se han rechazado todo este tipo de propuestas alegando motivos de conservación.

Incluso en el 2000, el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York solicitó al Reina Sofía el préstamo del Guernica para una exposición temporal, pero su solicitud también fue rechazada.

La última vez que el Guernica viajó fue en 1992, cuando abandonó el Casón del Buen Retiro para instalarse de manera permanente en su ubicación actual. Fue 11 años antes, en 1981, cuando llegó a España precisamente desde el MoMA de Nueva York.