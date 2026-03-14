Ángela de la Cruz, artista: "Quiero saber hasta dónde llegan los límites del cuadro"

¿Qué libro está leyendo?

Estoy haciendo crucigramas en inglés que es dificilillo para mí y leyendo muchos periódicos. Normalmente leo en el Kindle. Últimamente he estado obsesionada con la Guerra Civil y la posguerra española. Leo el periódico todos los días, con la edad eliges la política sobre la religión.

¿Cuál es el libro que más le ha ‘autoayudado’?

Los poemas de Joan Brossa o Maurice Blanchot o cualquier filósofo empezando por Kant.

Si no hubiera podido ser artista, ¿qué hubiera querido ser?

Diseñadora de moda o influencer.

Londres: ¿qué le dio esa ciudad para quedarse a vivir allí?

Me encanta. Vine aquí por la música y la moda. Todos venían a empaparse de libertad e individualidad. Yo me enamoré de alguien y me quedé. Me sigue fascinando la variedad de gente, barrios y cultura que hay aquí.

Cuando deja ver el bastidor del cuadro o lo dobla o lo retuerce es como si el cuadro mostrara su esqueleto. ¿Se hace fuerte su obra en su vulnerabilidad?

Sí. Pero yo ya no pienso en la vulnerabilidad. Me da curiosidad el ver hasta dónde llegan los límites del cuadro.

Tras su amplia trayectoria, cuéntenos un fracaso fértil que hoy defienda.

Realmente yo no creo en el fracaso ni en la culpabilidad. Yo pienso en seguir adelante y cada cosa es la consecuencia de algo. Todo es vivir.

Acaba de participar en ARCO con la galería Travesía Cuatro: ¿son las ferias un buen escaparate?

Las ferias son una necesidad para seguir produciendo. Son como un supermercado del arte. Para los artistas no es fácil ver su trabajo colgado como si fuera un jamón, pero como he dicho, es fundamental. Además, ves y conoces a mucha gente.

Un acontecimiento histórico que le habría gustado vivir in situ. ¿Por qué?

A mí me gusta el momento en el que vivo, que es bastante movidito. Me hubiera gustado ser parte de la Movida. Yo era muy joven. También del punk.

Un disco/canción que se ponga en bucle estos días.

Radio 3 Unwind [BBC].

¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido?

La de Bárbara Rey: Cristo y Rey. Era muy entretenida.

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

No se me ocurre. Soy una fanática del cine y veo demasiadas películas para poder elegir una, buena o mala.

¿Ha experimentado alguna vez síndrome de Stendhal?

La primera vez que vi los cuadros negros de Goya en el Museo del Prado en 2012. Y cuando vi a Robert Ryman en los 90. Y cuando vi a Piero Manzoni en París en los 90 me quedé alucinada, hoy todavía me encanta su trabajo.

No se muerda la lengua, díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.

No me gustan nada las inauguraciones. Es un poco como ir a misa. Siempre va la misma gente y siempre tienes las mismas conversaciones. A lo mejor es la vejez.

Una obra sobrevalorada.

Andrew Tate.

Un placer cultural culpable.

Las revistas de moda. Y las películas y series españolas.

¿Cuál es la última exposición a la que ha ido?

Wright of Derby: From the Shadows en la National Gallery de Londres. Me pareció fascinante e interesante. Me recuerda a Caravaggio. Un trabajo muy inteligente en la época del Enlightenment [Ilustración]. Me interesa la época del descubrimiento intelectual, había una curiosidad nunca vista.

¿La inteligencia artificial matará la creación artística?

No realmente, el copyright lo impedirá. Los artistas jóvenes son más susceptibles. Y los fotógrafos y directores de cine están en peligro también.

España es un país…

Y punto.