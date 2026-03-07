Soledad Sevilla convierte la fachada de El Corte Inglés de Serrano en una intervención de arte urbano

Es Premio Nacional de Artes Plásticas y uno de los nombres fundamentales de nuestro arte contemporáneo. Soledad Sevilla (Valencia, 1944) ha aceptado el reto de convertir en arte la fachada de El Corte Inglés de Serrano y de intervenir los escaparates de la calle Preciados. Todo esto en el marco de la semana del arte de Madrid.

En el centro del barrio de Salamanca, Tramas y fugas, una compleja estructura de redes hexagonales superpuestas, un motivo habitual en su trabajo desde los años setenta que se vuelve aquí monumental para, como una suerte de malla, rodear el exterior del edificio. Se trata de una de las aproximaciones más ambiciosas de Sevilla al espacio urbano.

El resultado es una superficie vibrante, geométrica y atmosférica, que establece un diálogo con la arquitectura de Serrano sin imponerse a ella. "Se ve, pero no invade ni agrede; se integra en Madrid", afirma Sevilla, subrayando la voluntad de crear una obra que active la percepción del paseante sin alterar la identidad del entorno.

En los escaparates de Preciados, la artista construye un espacio íntimo y recogido, en contraposición a la intensidad visual del entorno comercial. Se trata de una reflexión sobre la luz, la línea y la emoción en la que el visitante se enfrenta a un microcosmos poético que invita a la pausa en medio del tránsito urbano.

Ambas intervenciones forman parte de una colaboración con la artista, Premio Velázquez de Artes Plásticas 2020, con motivo de ARCOmadrid 2026. Una alianza que se completa con un proyecto expositivo en el stand de El Corte Inglés en el pabellón 9 de Ifema (hasta el domingo, 8 de marzo).

Sevilla, cuya obra se apoya en los ejes del espacio, la luz y el color, concibe la intervención en términos de experiencia y no de representación. "La emoción es lo que te hace generar una obra… surge del interior y aparece la forma", explica.

En este proyecto, la ciudad se convierte en un soporte que prolonga su investigación sobre la percepción, la geometría y el tiempo. Su relación con la línea, unidad mínima que vertebra su lenguaje, vuelve a estar presente: "La línea tiene infinitas posibilidades… puede llenar un espacio hasta que desaparece como unidad".

Los escaparates de El Corte Inglés de Preciados intervenidos por Soledad Sevilla. Foto: Corte Inglés

Público, ciudad y arte

Y cuando un ciudadano se detenga frente a su obra, aunque sea unos segundos, se preguntará "¿Esto qué es? ¿Es arte? ¿Es creación? ¿Es belleza?". La artista aspira con ella a generar una chispa de curiosidad, una pausa mínima capaz de abrir un espacio de reflexión y sensibilidad en la vida cotidiana del transeúnte.

Con este proyecto, El Corte Inglés convierte un año más sus edificios en Madrid en espacios culturales abiertos, accesibles y conectados con la gran cita internacional del arte contemporáneo en nuestro país.

'Tramas y fugas', en la fachada de El Corte Inglés de Serrano. Foto: Corte Inglés

También hemos podido ver a Soledad Sevilla en el stand de la galería Maisterra en ARCO (9B09), representada con un maravilloso cuadro de gran formato colgado en un lugar privilegiado y perteneciente a la serie Entre dos horizontes (2024).