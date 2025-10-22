La presidenta del Louvre admite que su protección es insuficiente y que Francia ha sufrido "una herida inmensa"

La presidenta del Louvre, Laurence des Cars, reconoció este lunes que no se detectó con la rapidez suficiente la llegada del comando de ladrones que robaron ocho joyas de un valor patrimonial "incalculable" porque el dispositivo de cámaras de protección exterior es insuficiente.

En una comparecencia ante una comisión del Senado francés, Des Cars, reconoció la insuficiencia del sistema de cámaras perimetrales que se ha empezado a reforzar, y pidió para mejorar la seguridad, entre otras cosas, que se instale una comisaría de policía en el interior mismo del museo.

"Se nos ha infligido una herida inmensa", señaló la presidenta del Louvre, que insistió en que los dispositivos de seguridad existentes funcionaron correctamente, empezando por las alarmas, y que el personal actuó de acuerdo con los protocolos.

Agregó que tras el robo presentó su dimisión a la ministra de Cultura, Rachida Dati, quien no la aceptó.

Des Cars insistió en que no quiere que se piense que ese robo era algo inevitable y que desde que asumió el cargo en septiembre de 2021 ha llamado la atención sobre "el estado de deterioro y de obsolescencia general del Louvre, de sus edificios y de sus infraestructuras", algo que había señalado ante la Asamblea Nacional en 2024.

Recordó que entre 2022 y 2024 solicitó unas auditorías para evaluar las condiciones de seguridad, que dieron lugar a un plan que se tradujo en licitaciones para unas obras que, con los plazos de la Administración se van a traducir en obras desde el primer semestre de 2026 por un monto de 80 millones de euros.

Subrayó, además, que los agentes del museo “no están armados”."Cuatro de ellos estaban presentes en el momento de los hechos en la Galería de Apolo. Actuaron con reactividad, precisión y sangre fría siguiendo el protocolo de seguridad, alertaron a la policía, aseguraron el perímetro y evacuaron con calma a los visitantes. Gracias a su profesionalismo, nadie resultó herido", destacó des Cars, quien también celebró "la intervención de los agentes de la empresa Securitas que, junto a los del Louvre, persiguieron a los delincuentes en las inmediaciones del museo".

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, pidió en la reunión del Consejo de Ministros, que se acelere la implantación de medidas de seguridad en el Louvre.

El jefe del Estado francés indicó que "se estaban implementando medidas de seguridad en el Louvre y solicitó una aceleración de estas medidas", según informó la portavoz del gobierno, Maude Bregeon, en rueda de prensa.

"El presidente de la República es consciente de la emoción, la incomprensión e indignación que (el robo) ha podido generar en una parte de los franceses y los retos que conlleva, y ha pedido que presentemos medidas para acelerar su despliegue", señaló Bregeon.

La portavoz gubernamental recordó, no obstante, que "el riesgo cero no existe" y que las autoridades son conscientes de que "ese despliegue de medidas de seguridad necesita tiempo".