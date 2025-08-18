Muere Eduard Carbonell, exdirector del MNAC

Eduard Carbonell, exdirector del Museu Nacional de Arte de Catalunya (MNAC), ha fallecido a los 79 años, según ha informado el museo en una publicación en X (antiguo Twitter).

"Tanto el presidente, en nombre del patronato, como todo el Museo, estamos profundamente tristes por la muerte de Eduard Carbonell, director del MNAC entre 1994 y 2005. Le recordamos como un referente imprescindible de la cultura y de la historia del arte en nuestro país", rezaba el texto del tuit.

El centro, así como su director, Pepe Serra, han trasladado su "pésame y afecto más sincero" a su familia y amigos. Experto en arte románico, fue una figura clave en la consolidación y desarrollo del museo.

Carbonell estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Complutense de Madrid y completó su educación en Rávena (Italia). Catedrático de historia del arte de la Universidad de Girona, fue distinguido también por su dilatada carrera investigadora y docente marcada por el rigor profesional en el campo de la historia del arte medieval catalán. Fue también profesor durante 16 años en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Como director general del Patrimonio Cultural de la Generalitat de Cataluña (1988-1994), lideró políticas y proyectos significativos en la preservación del patrimonio. Resulta destacable su papel en la redacción de varias disposiciones legislativas dirigidas a la salvaguardia y custodia del patrimonio cultural y artístico catalán y a la museología. Carbonell participó en la redacción de la Ley de Museos de Cataluña, de la que fue impulsor, una normativa clave para la gestión museística en Cataluña.

Como vicepresidente de la Junta de Museos de Cataluña, contribuyó a la toma de decisiones estratégicas para la gestión museística en la región. Además, fue comisario de grandes exposiciones y su magisterio tuvo especial relevancia, por ejemplo, en la de Caravaggio en 2005.

Carbonell recibió distinciones por su rigor profesional y aportaciones al estudio de la historia del arte catalán y la salvaguardia del patrimonio artístico. La más importante fue la Cruz de San Jorge, con la que fue reconocido en 2005.

El meu sentit condol als familiars i amics del Dr. Eduard Carbonell i Esteller, Creu de Sant Jordi l’any 2020.



Si avui Catalunya ha esdevingut un exemple de preservació del patrimoni cultural és gràcies al compromís, al rigor i a l’estima de persones com el Dr. Eduard Carbonell,… — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) August 18, 2025

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que si Cataluña se ha convertido en un "ejemplo de preservación del patrimonio cultural" es gracias al compromiso y rigor de personas como Carbonell, fallecido este lunes. En una publicación de X, el presidente ha trasladado su pésame a la familia y los amigos y ha señalado también el papel del exdirector para convertir el MNAC en "uno de los museos de referencia en todo el mundo en el estudio, el cuidado y la difusión del arte románico".