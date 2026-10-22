Esta semana en tu quiosco: Oriol Pla, en El Cultural

Es el actor del momento. En menos de un año se ha convertido en el primer intérprete español en ganar el Emmy Internacional, por su trabajo en la serie Yo, adicto, y ha conquistado el Premio Nacional de Teatro por su obra Gula.



Además, regresa a la gran pantalla con Esta soledad, el primer largometraje de Javier Giner, en donde da rostro a una generación marcada por la precariedad y las dudas existenciales. Hablamos con él sobre su amor por el clown, su método de trabajo y las movilizaciones sociales.

Y además:

LETRAS. Roberto Saviano, que vive amenazado por la mafia desde la publicación de Gomorra en 2006, reconstruye en su nueva novela, Mi amor no muere, la historia de amor entre una estudiante florentina y un joven vinculado a la ‘Ndrangheta. La chica desapareció en 1981 y el crimen nunca se resolvió.

ARTE. Recorremos la exposición dedicada a la faceta más desconocida del diseñador Cruz Novillo en CentroCentro, Madrid. Un verdadero reencuentro con uno de los artistas contemporáneos de trayectoria más relevante.

MÚSICA. La violinista alemana Julia Fischer vuelve a España con Brahms y la London Philharmonic dirigida por Edward Gardner. Hablamos con ella de su regreso tras unos meses sabáticos, de la enseñanza y de su decisión de no tocar en Estados Unidos mientras Trump sea presidente.

TEATRO. En Mantener fuera del alcance de los niños, la Premio Nacional María Velasco invoca el espíritu de la Carrie de Stephen King para narrar su propia experiencia escolar en una clase de necesidades educativas especiales. Ella dirige, escribe y protagoniza esta obra que se estrena en el Teatro de La Abadía.

CINE. El humorista manchego José Mota debuta en la dirección con un homenaje a la comedia donde nos revela su faceta dramática como actor. Arriba Tutto, un alegato contra el odio, es un proyecto muy personal que nace de una idea con el guionista Fernando Erre.

CIENCIA. El historiador de la ciencia José Manuel Sánchez Ron dedica su artículo a Baltasar Gaspar Melchor de Jovellanos, figura clave de la Ilustración española.

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural. A la venta a partir de este viernes 23 de octubre en los quioscos por 2,50 euros. Disponible un día antes para los suscriptores de la versión digital en PDF. Suscríbete aquí por 25 euros al año.