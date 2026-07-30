Esta semana en tu quiosco: el verano del eclipse, en El Cultural

El astrónomo Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional y del Real Observatorio de Madrid, es uno de los máximos especialistas en eclipses de nuestro país. Hemos hablado con él del que acontecerá el próximo 12 de agosto, al que seguirán otros dos más, en 2027 y 2028.

También nos aproximamos a este fenómeno inédito desde la ficción, con el relato de Paula Ducay, mientras que José Manuel Sánchez Ron expone el reflejo del eclipse en la literatura y el arte. Y, en el cine, recordamos el de Antonioni, metáfora del fin del amor.

Y además:

LETRAS. Nuestro libro de la semana es El cielo y las ruinas, el monumental ensayo de Juan Andrade que recorre de una forma singular la historia de Europa y desemboca en España, situándose cronológicamente entre el arranque de la Gran Guerra y la condensación de todos los problemas en nuestra Guerra Civil. Como mayor novedad, Andrade elige unas treinta vidas de personajes europeos de esa época, hombres y mujeres de todo el espectro ideológico que le sirven de ejemplos en las organizaciones, los ejércitos, las actividades, los cuadros políticos, intelectuales y artistas.

ARTE. El Museo Lázaro Galdiano recupera la figura de la fotógrafa Isabel Matoses reuniendo por primera vez en más de cuarenta años casi la totalidad de una obra hasta ahora dispersa, inédita o fuera de la circulación pública. La muestra incluye, además de sus famosas solarizaciones, efectos de bajorrelieve, sobreimpresiones, dobles y múltiples exposiciones, tramas, virados, desenfoques...

ÓPERA. Charlamos con el tenor mexicano Rolando Villazón, que presenta, como director de escena, su versión de La flauta mágica en el Festival de Santander, con Javier Camarena en el elenco y David Afkham como máximo responsable musical. Gran admirador del genial compositor salzburgués, Villazón lo integra en la trama, 'conviviendo' con el resto de personajes.

TEATRO. Fernando Tejero nos habla de Cómicos de Roma, la obra de David Mamet con la que actuará por primera vez en el Festival de Mérida. Interpretará a Strabo, un actor antes célebre y ahora en declive que se enfrenta a la ruina económica. Nada que ver con la vida real, en la que no para de trabajar.

CINE. Anne Hathaway protagoniza Mother Mary, lo nuevo de David Lowery. Después de sus papeles estelares en El diablo viste de Prada 2 y La Odisea de Nolan, encarna aquí a una estrella pop atormentada por el pasado y en plena crisis de identidad que se refugia en una antigua amistad. Una obra visualmente ambiciosa, pero que termina atrapada en sus propias costuras.

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural. A la venta a partir de este viernes 3 de julio en los quioscos por 2,50 euros. Disponible un día antes para los suscriptores de la versión digital en PDF. Suscríbete aquí por 25 euros al año.