Esta semana en tu quiosco: Chaves Nogales inédito, en El Cultural

Portada de El Cultural del 1 de mayo de 2026 con la ilustración de Josep Bartolí para un cuento de Chaves Nogales en el semanario parisino 'Madrid' (1938)

Es uno de los acontecimientos literarios del año. La editorial Renacimiento publica el 18 de mayo Guerra total, de Manuel Chaves Nogales, la continuación del célebre libro A sangre y fuego. Diez relatos sobre la Guerra Civil, ocho de ellos inéditos, de los que reproducimos en exclusiva "La última lección".

Al contrario de lo que sucede en el volumen anterior, en el que muchos veían un reflejo de la "tercera España", en este caso su posicionamiento queda claro. Así lo entiende el editor, Abelardo Linares, que asegura en el epílogo: "De su antifascismo y su alineamiento con la República y la legalidad republicana no puede tenerse duda".

Y además:

LETRAS. En Historias de fantasmas, nuestro libro de la semana, Siri Hustvedt reúne los recuerdos de su vida compartida con Paul Auster, fallecido hace dos años. Memoir hondo y conmovedor que le dedica quien fuera su mujer durante cuarenta y tres años, tiene como núcleo la idea tan literaria de que vuelve como fantasma a visitarla, ofreciendo un perfil íntimo del escritor y un recuento de lo que significó ser él en la cima de su popularidad.

ARTE. Conversamos con Oriol Vilanova, uno de esos artistas demiurgo que logran convertir lo banal en extraordinario. Su trabajo con tarjetas postales (posee más de 200.000) enciclopédico, obsesivo y abrumador le ha llevado a representar a España en la Bienal de Venecia 2026, el evento internacional más importante. A través de ellas enuncia una reflexión sobre la memoria, la imagen, el archivo y el turismo.

MÚSICA. En Carmen Linares. Antología. La mujer en el cante, álbum elaborado a fuego lento, Carmen Linares recogió el legado femenino del cante e impuso su personalidad en cada registro para reivindicar a figuras como La Niña de los Peines y La Perla de Cádiz. Hablamos con la cantaora en el 30 aniversario del lanzamiento de este gran hito discográfico en la historia del flamenco.

TEATRO. Lucía Miranda dirige Las últimas, la nueva obra que se estrena en el Teatro Español. En ellas, se desgrana la relación entre Filipinas y España a lo largo de casi 500 años de historia común. Una investigación escénica a partir de decenas de testimonios. Además, llega al Teatre Lliure El fill la adaptación de la novela de Jon Fosse que dirige Ferran Utzet. Nos encontramos aquí con "un reverso oscuro de la parábola del hijo pródigo" que indaga sobre la despoblación rural, la soledad de la vejez y la incomunicación entre padres e hijos.

CINE. Marta Matute estrena Yo no moriré de amor, premiada con la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga, una ópera prima sutil y reivindicativa sobre la cultura de los cuidados, que hurga en su propia historia: la de una chica de 18 años que se ve forzada a atender a su madre.

CIENCIA. Sánchez Ron honra la memoria del biólogo y ecólogo estadounidense Paul R. Ehrlich, cuya carrera se centró, según su autobiografía, en "influir en la sociedad para que se moviera rápidamente en la dirección de mejorar toda vida, y vidas, limitando el crecimiento de la población humana, incrementando la equidad racial, de género y económica, y preservando los sistemas que soportan la vida y el medio ambiente, sistemas en los que abundan vidas no humanas".