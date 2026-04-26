Muere Adolfo Aristarain, figura clave del cine en español y Medalla de Oro de la Academia de Cine 2024

El cineasta argentino Adolfo Aristarain ha fallecido este domingo en Buenos Aires a los 82 años, según ha informado la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Su impacto trascendió fronteras, convirtiéndose en un embajador cultural de lujo.

Su estrecha relación con la industria española le valió la Medalla de Oro de la Academia de Cine, un reconocimiento que selló su estatus como puente fundamental entre ambas orillas del Atlántico.

Nacido en Buenos Aires, Aristarain comprendió temprano que el cine no debía ser solo un espectáculo, sino un mecanismo para diseccionar el poder.

Su formación, curtida en sets de rodaje de medio mundo y alimentada por el cine negro clásico, le permitió desarrollar un estilo seco, preciso y elegante.

Vivió en España durante siete años, llegando a rodar aquí algunas de sus películas. Aristarain recibió además dos Premios Goya.



El autor de 'Un lugar en el mundo' (Goya a Mejor Película Iberoamericana) o 'Lugares comunes' (Goya a Mejor Guion Adaptado) recibió la Medalla de Oro de la Academia de Cine correspondiente al año 2024.



Según destaca la Academia de Cine, fue un creador clave para las filmografías argentina y española de las últimas décadas.

Su filmografía es un mapa de la dignidad humana en tiempos de crisis.

En títulos fundamentales como Tiempo de revancha (1981) y Últimos días de la víctima (1982), Aristarain logró la proeza de burlar la censura de la dictadura argentina, utilizando el género negro para denunciar la corrupción y el horror que asolaban al país.

Fue en esa época donde forjó su alianza inquebrantable con Federico Luppi, su actor fetiche, quien dio rostro a ese hombre común que, ante la injusticia, decide no bajar la mirada.



Asistió en la dirección al cineasta Mario Camus, y también a Vicente Aranda, Sergio Leone, Lewis Gilbert, Gordon Flemyng o Sergio Renán.



Ha trabajado con actores y actrices como José Sacristán, Mercedes Sampietro, Eusebio Poncela, Aitana Sánchez-Gijón, Cecilia Roth, Juan Diego Botto y Susú Pecoraro.

Es el primer director argentino que recibió la Medalla de Oro de la Academia de Cine.

Su última lección es clara: el cine puede ser entretenimiento, pero en manos de un maestro, es un ejercicio de libertad.