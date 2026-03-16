🔴 ¿Cuál ha sido la Mejor película?
La gran ganadora de esta noche ha sido Una batalla tras otra, una película que ha conquistado a la crítica y al público con su poderosa narrativa y su impecable realización.
Con una historia intensa y un enfoque visual muy cuidado, no solo se ha llevado el premio principal de la noche, sino que ha acumulado un total de seis estatuillas, consolidándose como la producción más premiada y una de las grandes protagonistas de la gala.
🔴 ¿Quién ha ganado el premio a Mejor dirección?
El galardón ha sido para Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra. Su dirección destaca por la precisión narrativa, la construcción de personajes y una puesta en escena que eleva la historia a otro nivel.
Este reconocimiento confirma una vez más su talento como uno de los directores más influyentes del cine contemporáneo.
🔴 ¿Quién ha ganado el premio a Mejor actor?
El premio es para Michael B. Jordan por su actuación en Los pecadores. Su interpretación ha sido ampliamente elogiada por la intensidad emocional y la profundidad que aporta al personaje, consolidando una de las actuaciones más potentes del año en la gran pantalla.
🔴 ¿Quién ha ganado el premio a Mejor actriz?
La ganadora es Jessie Buckley por Hamnet. Su interpretación ha cautivado tanto al jurado como al público gracias a su sensibilidad y fuerza interpretativa, logrando transmitir una gran carga emocional que ha convertido su actuación en una de las más memorables del año.
Paul Thomas Anderson: tres Oscar para el artista que retrata con furia y brillantez un Estados Unidos en llamas
'Una batalla tras otra' gana el Oscar 2026 a la mejor película
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Premios Oscar 2026, en directo | Michael B. Jordan gana el premio a mejor actor protagonista
Michael B. Jordan gana el Oscar a mejor actor protagonista por Los pecadores. Competían en este apartado Timothée Chalamet por Marty Supreme, Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra, Ethan Hawke por Blue Moon y Wagner Moura por El agente secreto.
"Dios es bondadoso", ha dicho el actor después de recibir una de las grandes ovaciones de la noche.
El actor interpreta a dos personajes en Los pecadores, los gemelos Smoke y Stake, dos gánsteres que regresan a la zona tras una temporada en Chicago para abrir un local en el que los negros vayan a emborracharse y bailar tras sus duras jornadas de trabajo.
Michael B. Jordan demuestra en esta película que es una verdadera fuerza de la naturaleza. Con un despampanante carisma, es capaz de dotar a cada uno de los personajes de su propia personalidad. En su trabajo recae buena parte del encanto de esta película.
Timothée Chalamet, que era favorito hasta hace unas semanas, se ha quedado sin el Oscar. Hay quien cree que sus últimas declaraciones han podido ser determinantes.
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Premios Oscar 2026: listado completo de ganadores
Estos son los nominados y ganadores en la 98.ª edición de los premios de la Academia de Hollywood, celebrada este domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. En negrita, los vencedores de cada categoría.
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Rob Reiner, Diane Keaton y Robert Redford, los Oscar lloran más que nunca a sus muertos
Fue el pasado 15 de diciembre, a las puertas de la Navidad, cuando la tragedia más inimaginable se cernió sobre Hollywood. En una mansión de Los Ángeles, el director Rob Reiner y su mujer, la productora Michele Singer, fueron asesinados en la cama por su propio hijo Nick, que arrastraba desde adolescente problemas con las drogas y de violencia.
Reiner ha abierto un capítulo en la gala de los Oscar, un In Memoriam más largo que nunca, con otros dos protagonistas destacados: Robert Redford y Diane Keaton. Curiosamente, dos actores y un director que destacaron, como recordaron sus apologetas, por su trabajo social y político, que sin duda contrasta con el silencio casi sepulcral de las estrellas actuales.
Ha sido Billy Crystal, anfitrión durante nueve años de los Oscar, su rostro durante los 90, y coprotagonista con Meg Ryan de Cuando Harry encontró a Sally (Rob Reiner, 1989), quien rememoró al director. Reiner, cineasta inspirado a la hora de crear películas para el gran público, representó en sus años de gloria lo mejor de Hollywood con títulos como el mencionado y también La princesa prometida (1987), Cuenta conmigo (1986) o Misery (1990).
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Javier Bardem y Yolanda Díaz no fueron los únicos españoles en los Oscar: 2 actores de 'Élite' triunfan en la alfombra roja
España volvió a estar muy bien representada en los Premios Oscar 2026, una ceremonia celebrada en la madrugada de este domingo 15 al lunes 16, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, con Conan O'Brien como maestro de ceremonias por segundo año consecutivo.
Por la alfombra roja no solo desfiló Javier Bardem. El oscarizado actor de No es país para viejos fue la excepción en una gala apolítica, sin apenas polémicas, al llevar la chapa del "no a la guerra" que lució en 2003 y clamar por una "Palestina libre".
Entre las estrellas de Hollywood también se coló Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo acudió a la gala para apoyar al cine español, en especial a la película Sirat, de su amigo Óliver Laxe.
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La gallega 'Sirat' no logra el Oscar y se queda a las puertas del mayor premio de Hollywood
La película 'Sirat', dirigida por el cineasta gallego Oliver Laxe, no consiguió finalmente alzarse con el Oscar a mejor película internacional en la última gala de los premios de la Academia de Hollywood.
La producción española partía entre las nominadas de la categoría, pero la estatuilla terminó en manos de otra de las candidatas del año.
La presencia de 'Sirat' en la carrera por los Oscar supuso uno de los momentos más destacados para el cine español en la edición de este año, situando además a un director gallego entre los nombres de la gran industria cinematográfica internacional.
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El guiño de Anne Hathaway y Anna Wintor en los Oscar 2026: su homenaje ante el estreno de 'El diablo se viste de Prada'
Anne Hathaway protagonizó uno de los momentos más divertidos de la gala de los Premios Oscar 2026 junto a la icónica editora de moda Anna Wintour.
Ambas subieron al escenario del Dolby Theatre para entregar el premio a Mejor Diseño de Vestuario y lo hicieron con una entrada muy especial: al ritmo de Vogue de Madonna.
La canción, considerada un himno de la moda, sirvió como guiño tanto a la revista Vogue —de la que Wintour fue editora jefe hasta 2025— como al universo fashion que ambas representan.
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Ganadores Oscar 2026, en directo | Paul Thomas Anderson, mejor director
Paul Thomas Anderson se ha alzado con el Oscar al mejor director por Una batalla tras otra. Competían en este apartado Ryan Coogler por Los pecadores, Josh Safdie por Marty Supreme, Joachim Trier por Valor sentimental y Chloé Zhao por Hamnet.
"Realmente, me hacía ilusión tener uno de estos", ha confesado el director. Y ha bromeado respecto a sus competidores: "Siempre hay una duda sobre si lo merecéis, pero por mi parte es un placer haberlo recibido".
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Premios Oscar 2026, en directo | Michael B. Jordan gana el premio a mejor actor protagonista
Michael B. Jordan gana el Oscar a mejor actor protagonista por Los pecadores. Competían en este apartado Timothée Chalamet por Marty Supreme, Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra, Ethan Hawke por Blue Moon y Wagner Moura por El agente secreto.
"Dios es bondadoso", ha dicho el actor después de recibir una de las grandes ovaciones de la noche.
El actor interpreta a dos personajes en Los pecadores, los gemelos Smoke y Stake, dos gánsteres que regresan a la zona tras una temporada en Chicago para abrir un local en el que los negros vayan a emborracharse y bailar tras sus duras jornadas de trabajo.
Michael B. Jordan demuestra en esta película que es una verdadera fuerza de la naturaleza. Con un despampanante carisma, es capaz de dotar a cada uno de los personajes de su propia personalidad. En su trabajo recae buena parte del encanto de esta película.
Timothée Chalamet, que era favorito hasta hace unas semanas, se ha quedado sin el Oscar. Hay quien cree que sus últimas declaraciones han podido ser determinantes.
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Premios Oscar 2026, en directo | Jessie Buckley, mejor actriz protagonista
Jessie Buckley se impone en la categoría de mejor actriz protagonista por su trabajo en Hamnet. Competían en este apartado Rose Byrne por Si pudiera, te daría una patada, Kate Hudson por Song Sung Blue, Renate Reinsve por Valor sentimental y Emma Stone por Bugonia.
"Gracias a todas las mujeres con las que he competido en esta categoría. Quiero trabajar con todas vosotras", ha dicho entre emoción y risas:
Buckley encarna el duelo de la mujer de Shakespeare por la pérdida de un hijo en este poderoso drama dirigido por Chloé Zhao que fabula con el matrimonio entre Shakespeare y Agnes.
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Premios Oscar 2026, en directo | 'Una batalla tras otra', mejor película
Finalmente, el máximo galardón ha sido para Una batalla tras otra, la película de Paul Thomas Anderson, una sátira política antitrumpista "perfectamente culminada en su propósito, perfectamente ordenada en su caos y perfectamente lúcida en sus intenciones", según apuntó el crítico de El Cultural Carlos Reviriego.
Ha sido, sin duda, la gran triunfadora de la noche con seis estatuillas. El thriller de acción, protagonizado por Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio del Toro, está basado en los movimientos radicales de los años sesenta en EEUU, pero tiene claras resonancias actuales.
Paul Thomas Anderson se redime con Hollywood con una noche gloriosa después de años en los que la Academia parecía haberlo olvidado. Satisfecho, por más que no se muestra nunca especialmente expresivo, ha citado agradecido al elenco de la película y se ha despedido con una propuesta: "Vamos a tomarnos un Martini".
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Ganadores Oscar 2026 |17 nominaciones en 39 años y ningún Oscar: la cara de Diane Warren
Diane Warren se ha vuelto a ir de vacío en los Premios Oscar 2026. Un año más, la eterna nominada ha visto pasar la estatuilla muy cerca, pero no en sus manos. A pesar de sumar ya 17 nominaciones a lo largo de su carrera, la autora estadounidense sigue sin conseguir la estatuilla.
Warren es una de las compositoras más exitosas y prolíficas de la música contemporánea. Ha escrito grandes éxitos para artistas como Aerosmith, Cher, Gloria Estefan o Taylor Swift, pero para la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas todavía no ha sido suficiente para otorgarle un Oscar competitivo.
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Ganadores Oscar 2026 | Ni actores, ni directores: el gremio del cine que ha hecho historia
Los Premios Oscar 2026 han llevado a la gloria a Una batalla tras otra. El thriller político de Paul Thomas Anderson ha ganado un total de seis estatuillas, entre ellos los de Mejor Película y Mejor Dirección.
Se imponía así a la otra gran favorita de la noche, Los pecadores, película que ya forma parte de la historia de Hollywood por conseguir récord de nominaciones (16), superando a Eva al desnudo, Titanic y La La land.
Los otros premios 'gordos' han sido para Michael B. Jordan (Mejor Actor), superando finalmente a Timothée Chalamet, y Jessie Buckley, ganadora al Oscar de Mejor Actriz por Hamnet.
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Premios Oscar 2026 |Jessie Buckley gana el Oscar a la mejor actriz por 'Hamnet'
Jessie Buckley ha ganado el Oscar a mejor actriz protagonista por su trabajo en Hamnet, en la que encarna el duelo de la mujer de Shakespeare por la pérdida de un hijo en este poderoso drama dirigido por Chloé Zhao. "Gracias a todas las mujeres con las que he competido en esta categoría. Quiero trabajar con todas vosotras", ha dicho emocionada.
La categoría de mejor actriz ha reunido este año a cinco intérpretes de altísimo nivel. Las nominadas que llegaron a la gala disputándose la codiciada estatuilla fueron, además de Buckley, Rose Byrne por Si pudiera, te daría una patada (dirigida por Mary Bronstein), Kate Hudson por Song Sung Blue, Renate Reinsve por Valor sentimental (de Joachim Trier) y Emma Stone por Bugonia (de Yorgos Lanthimos). Este ecléctico quinteto destacó por abarcar desde el drama histórico hasta la comedia más excéntrica, demostrando la enorme versatilidad de la cosecha cinematográfica del año.
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Premios Oscar 2026 El descuido de Gwyneth Paltrow, el momento más comentado
La alfombra roja de la 98ª edición de los Premios Oscar ha vuelto a demostrar por qué sigue siendo el escaparate más influyente del glamour internacional.
Entre las apariciones más comentadas de la noche destaca la de Gwyneth Paltrow, quien ha vuelto a la gala con un estilismo sofisticado y contemporáneo que, además de atraer elogios de la crítica de moda, ha terminado protagonizando uno de los momentos más virales de la velada.
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Premios Oscar 2026 |Yolanda Díaz acude a la gala para "apoyar al cine español"
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asistido a la gala de la 98 edición de los premios Oscar en Los Ángeles para "apoyar al cine español", en una jornada en la que las protagonistas en el país han sido las urnas de Castilla y León y en un momento tenso en las relaciones entre EEUU y España por la posición del Ejecutivo sobre la guerra de Irán.
"Estamos aquí para apoyar el cine español", ha señalado Díaz, quien debuta en este importante acontecimiento y es muy amiga de Oliver Laxe, el director de Sirat, película española que optaba a dos Oscar, a mejor cinta internacional y a mejor sonido, y que finalmente se ha ido de vacío.
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Premios Oscar 2026, en directo | Mejor fotografía para 'Los pecadores', primera vez en la historia que lo gana una mujer
Los pecadores se impone en la categoría de mejor fotografía. Competían en este apartado Frankenstein, Marty Supreme, Una batalla tras otra y Sueños de trenes.
La actriz Demi Moore ha entregado el premio a la directora de fotografía de la película, Autumn Durald Arkapaw, que se ha convertido en la primera mujer galardonada en esta categoría.
Arkapaw ha elogiado a Ray Coogler, director de la película, como una persona humilde y honorable. También ha pedido a todas las mujeres presentes en la gala que se pusieran de pie: "No podría estar yo aquí si no fuera por todas vosotras".
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Dónde ver todas las películas ganadoras de los Oscar 2026 en streaming: de 'Una batalla tras otra' a 'Los pecadores'
Una batalla tras otra ha sido la gran triunfadora de los Premios Oscar 2026 en su edición número 98. Ya lo fue también en los Globos de Oro.
El thriller político firmado por Paul Thomas Anderson ha conquistado el Dolby Theatre tras ganar hasta un total de seis estatuillas, entre ellas la de Mejor Película y Mejor Dirección. También se llevó el de Mejor Actor de Reparto con Sean Penn, ausente por viajar a Ucrania.
Los pecadores, por su parte, se quedaron con 'solo' 4 estatuillas. La cinta de vampiros dirigida por Ryan Coogler pasó a la historia por ser la más nominada en los Oscar, con un total de 16 nominaciones, superando los 14 de Eva al desnudo, Titanic y La La Land.
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Jimmy Kimmel, sobre Donald Trump en los Oscar 2026: "Se va a enfadar porque su esposa no fue nominada"
La 98ª edición de los Premios Oscar ha dejado con anécdotas de todo tipo, pero sobre todo con una clara reivindicación hacia la última actualidad.
Esta vez ha sido protagonizada por Jimmy Kimmel, que no ha querido olvidarse del presidente de su país ni tampoco de la primera dama...
Todo sucedió cuando el humorista presentaba el premio a Mejor Película Documental destacando con su característica ironía que, algunos brillan por dar voz a diferentes situaciones tirando de valentía mientras que otros, hablan de situaciones banales.
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Paul Thomas Anderson: tres Oscar para el artista que retrata con furia y brillantez un Estados Unidos en llamas
Estados Unidos es un país en llamas. Una nación en la que la extrema derecha ha llegado al Gobierno imponiendo un clima de terror entre los inmigrantes, legales y no, por ese ICE que ya ha matado a dos ciudadanos estadounidenses blancos.
Un país que se desangra en una "batalla tras otra", entre una izquierda que atisba un cambio social profundo y una derecha que quiere preservar un Estados Unidos "blanco" en el que la brutalidad oficial se convierte en un arma de control social. Lo muestra con fuerza y crudeza Una batalla tras otra, ganadora de seis Oscar, tres para Paul Thomas Anderson (mejor guion adaptado, dirección y película).
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El "no a la guerra" de Bardem, la excepción en una gala de los Oscar apolítica
“El año pasado celebramos la gala aún conmocionados por los incendios en Los Ángeles y sin embargo este año está todo muy tranquilo”, ha dicho guiñando un ojo, por si no quedaba clara la ironía, Conan O’Brien en su parlamento de apertura en la 98.ª ceremonia de los Premios Oscar, celebrada este domingo.
El año pasado ya quedó claro que el “enfant terrible” de O’Brien no era tan terrible y ese guiño de ojo no solo era un chiste privado a mil millones de personas (la audiencia de los Oscar), también un aviso para navegantes: la política brillaría por su ausencia.