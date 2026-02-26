Esta semana en tu quiosco: especial ARCO 2026, en El Cultural

ARCO cumple 45 años mirando al futuro, pero no debemos perder de vista su presente. El programa general, su termómetro más fiable, disminuye de 178 a 175 galerías respecto al año pasado mientras que el IVA cultural centra las reivindicaciones del sector y las artistas femeninas casi cotizan en paridad de género. La tirada de cartas vaticina una feria diversa y heterogénea –como siempre–, sin grandes sorpresas. Entre augurios y facturas, nos adentramos en los pabellones 7 y 9 de ifema.

Con motivo del tema central de la feria, arco2045, invitamos al escritor Agustín Fernández Mallo a especular sobre el futuro del arte, revisando los discursos ya agotados y la inevitable IA. Y conversamos con Dora García, una de nuestras artistas más internacionales y responsable de la imagen de nuestra portada y de nuestro stand (7C38) en la feria, sobre política, mercado y fracaso.

Y además:

LETRAS. Hace dos años, Marta Jiménez Serrano y Juan Gómez Bárcena estuvieron a punto de morir asfixiados por culpa de la avaricia de su casera. Ella escribió Oxígeno, uno de los libros de la temporada, con final feliz. Él, en cambio, publica ahora Abril o nada, la historia de un hombre que intenta viajar en el tiempo para volver al día en que enseñó a su hija a bucear como regalo de cumpleaños. Y todo salió rematadamente mal.

ARTE. En la semana del arte ha cristalizado en Madrid un mapa ferial diverso. de los creadores más vanguardistas a los maestros modernos, de hoteles a sedes diseñadas para la ocasión, proponemos una guía para no perderse en este ecosistema paralelo a ARCO.

ESCENARIOS. De gira aún con Cante a lo gitano (2024), Francisco Contreras Molina, conocido como Niño de Elche, recorre España con su más reciente disco, Cru+es (2025), a dúo con Raül Refree. Entre medias, hará una parada en los Teatros del Canal de Madrid con una colaboración especial en la instalación de Cabosanroque Petrotuning.

ÓPERA. El Palau de les Arts acoge Giulio Cesare in Egitto de Haendel, ópera sobre la llegada del caudillo romano

a las costas egipcias. Con dirección de escena de Vincent Boussard y Marc Minkowski en el foso.

CINE. Raoul Peck, director de Lumumba, I Am Not Your Negro y El joven Karl Marx estrena Orwell 2+2=5, un documental que reivindica el compromiso anticolonial del autor de 1984, con imagenes de archivo y actuales de Gaza y del ascenso del autoritarismo.

CIENCIA. José Manuel Sánchez Ron reflexiona sobre cómo las plantas han configurado la historia de la vida y de la humanidad, desde la biología hasta el arte y los libros.

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural.