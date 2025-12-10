Robe, nacido en Plasencia (Cáceres) el 16 de mayo de 1962 y galardonado en 2024 con la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes, ha sido uno de los músicos y letristas más destacados del rock español, mientras que su agencia de comunicación lo ha destacado, entre otras facetas, como filósofo, artista y literato, destacando también su participación política y social.
-
Rozalén despide a Robe Iniesta
La cantante española Rozalén ha despedido en sus redes sociales al líder de Extremoduro, Robe Iniesta, tras su muerte a los 63 años.
En una publicación en su cuenta de Instagram, la artista ha parafraseado al cantante de rock: "Si te vas,
me quedo en esta calle sin salida… Así me siento. Qué días más tristes".
-
En 2024 le diagnosticaron problemas pulmonares
En noviembre de 2024, Robe canceló sus dos últimos conciertos de la gira 'Ni santos ni inocentes' previstos en Madrid tras ser diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar. Ambos recitales tenían el cartel de 'todo vendido', pero el artista se vio obligado a guardar reposo absoluto y devolvió el importe íntegro de las entradas.
-
Tres canciones más escuchadas de Extremoduro en Spotify
Robe Iniesta, cantante y líder de Extremoduro, ha sido un referente del rock español en las últimas décadas. Según Spotify, las tres canciones más escuchadas de la banda son 'La Vereda de la Puerta de Atrás', 'So payaso' y 'Si te vas...'.
-
Alberto Garzón, exministro, reacciona a la muerte del artista
El exministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida hasta 2023, Alberto Garzón, ha reaccionado en su perfil de X a la muerte del artista y líder de Extremoduro.
"Nooo", y un emoticono de tristeza, este ha sido el mensaje del político tras conocer la noticia.
-
La actriz Dafne Fernández: "Gracias por todo, gracias por tanto"
La actriz y bailarina española Dafne Fernández, conocida por sus papeles en Los Serrano o El Chiringuito de Pepe, ha reaccionado esta mañana a la muerte del artista extremeño.
"Levantarme con esta pérdida... Gracias por todo, gracias por tanto", ha escrito en su perfil de Instagram.
-
Robe Iniesta: más de 30 años de carrera
En sus más de 30 años de carrera dejaron 11 álbumes de estudio, canciones para el recuerdo gracias a sus letras peculiares y ventas millonarias a pesar de no haber discurrido en paralelo a la gran industria discográfica, especialmente al principio, con cimas para la crítica como ‘Agíla’ (1996) o ‘La ley innata’ (2008).
Su nuevo proyecto, Robe, comenzó su andadura discográfica con ‘Lo que aletea en nuestras cabezas’ en 2015, muy valorado de nuevo por la crítica, al que siguió una etapa muy fructífera con un directo (‘Bienvenidos al temporal’, en 2018) y tres discos de estudio más: ‘Destrozares, canciones para el final de los tiempos’ (2016), ‘Mayéutica’ (2021) y ‘Se nos lleva el aire’
-
Semana negra para el rock español
La muerte de Robe Iniesta, líder de Extremoduro, es una noticia trágica para el rock español. El golpe es doble porque ayer, Jorge Martínez, líder de Ilegales, murió a los 70 años por un cáncer de páncreas que padecía y que fue anunciado en septiembre de este año.
-
Manu Baqueiro, actor: "Se va un genio inimitable"
El actor español, Manuel Dapena López, más conocido como Manu Baqueiro, ha reaccionado en su perfil de Instagram a la muerte de Robe Iniesta.
"Descansa en paz, Robe Iniesta. Se va un genio inimitable", junto a una fotografía del artista tocando la guitarra.
-
Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes
El artista ha recibido muchos reconocimientos durante su carrera musical al frente de Extremoduro, uno de los grupos más destacados del rock español.
En 2024 recibió uno de los galardones más importantes de su carrera: la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes.
-
Inicios de Extremoduro
El grupo de rock extremeño llegó a vender en sus inicios 250 boletos y editaron una tirada de mil copias de esta primera maqueta titulada 'Rock transgresivo', que fue distribuida por la región extremeña. Así fueron los comienzos de Extremoduro. Un grupo que empezó de la nada y que terminó convirtiéndose en un referente del panorama musical español.
-
¡Hasta siempre Robe!
¡Hasta siempre Robe! Así ha anunciado la agencia de comunicación la noticia del fallecimiento del artista. La información se ha publicado en la cuenta oficial de Instagram de Robe Iniesta.
"Hoy día 10 de diciembre de 2025, nos toca escribir la nota de prensa más triste de nuestra vida", comienza el escrito.
-
Última hora | Aún no ha trascendido la causa de la muerte
El artista ha fallecido a los 63 años esta madrugada, pero aún no ha trascendido la causa de la muerte. Robe Iniesta, no obstante, canceló de urgencia el año pasado su gira de despedida tras ser diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar.
-
La vida de Robe Iniesta
Nació en Plasencia en mayo de 1962 y tras dejar los estudios en tercero de BUP y ponerse a trabajar con su padre, comenzó a escribir canciones a los 20 años y montó su primer grupo, 'Dosis Letal', junto a Luisma, Juano, Paco Doniga, Zósimo 'Zosi' Pascual.
-
Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro
