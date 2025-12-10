La cantante española Rozalén ha despedido en sus redes sociales al líder de Extremoduro, Robe Iniesta, tras su muerte a los 63 años.

En una publicación en su cuenta de Instagram, la artista ha parafraseado al cantante de rock: "Si te vas,

me quedo en esta calle sin salida… Así me siento. Qué días más tristes".