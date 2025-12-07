Muere Martin Parr, fotógrafo británico y expresidente de Magnum, a los 73 años

El fotógrafo británico Martin Parr falleció este viernes en su casa de Bristol, tal y como anunció la propia familia en redes sociales durante este domingo. Durante su trayectoria alcanzó una gran maestría en la documentación social, que le llevó incluso a presidir la prestigiosa agencia Magnum.

"Con gran tristeza anunciamos que Martin Parr (1952-2025) murió ayer en su casa de Bristol. La Fundación Martin Parr y Magnum Photos trabajarán juntos para preservar y compartir el legado de Martin. A su debido tiempo le seguirá más información al respecto", señaló la familia.

