Esta semana en tu quiosco: la misteriosa muerte de Pasolini, en El Cultural

Ilustración de Pasolini por Nacho Nava en la portada de El Cultural del 31 de octubre de 2025

Llega a España la versión que aspira a ser definitiva de Petróleo, el libro que Pier Paolo Pasolini dejó inconcluso. La muerte del escritor y cineasta, de la que se cumplen 50 años este domingo 2 de noviembre, impidió que completara un artefacto narrativo fragmentario y enigmático, literatura de altísimos quilates que podría explicar el móvil de su asesinato.

Analizamos la curiosa historia acerca del libro, que podría ofrecer pistas sobre su muerte, y nos detenemos en la inclasificable película Saló o los 120 días de Sodoma.

Y además:

LETRAS. Angélica Liddell es la autora de nuestro Libro de la semana. En Cuentos atados a la pata de un lobo escribe, como en sus dramaturgias, para librarnos de la anestesia del mundo.

ARTE. Recorremos la exposición Anatomía del espacio, dedicada a Maria Helena Vieira da Silva, la artista que no pertenece a ningún movimiento pero supo aprehenderlos todos. Una francotiradora solitaria.

TEATRO. Pablo Remón se aferra a la chispa de la vida en la última gran propuesta que estrena en el María Guerrero: El entusiasmo. El director y dramaturgo desvela algunos detalles a El Cultural. Además, arranca el Festival de Otoño con una obra de Mariana Enriquez.

MÚSICA. Nos reunimos con Àlex Rigola y Francisco Coll. El director de escena firma su primer libreto lírico para la ópera compuesta por Coll a partir de Un enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen, que se estrena en Les Arts y luego llegará al Teatro Real.

CINE. Entrevista con los hermanos Dardenne por el estreno de Recién nacidas, película por la que recibieron el premio al mejor guion en el último Festival de Cannes. Los cineastas franceses arman una historia de cinco jóvenes que conviven en un refugio para madres adolescentes. Además, crítica de Los tigres, de Alberto Rodríguez.

CIENCIA. El historiador de la Ciencia José Manuel Sánchez Ron reflexiona acerca de la relación entre el estilo y la belleza.

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural. A la venta a partir de este viernes 31 de octubre en los quioscos por 2,50 euros. Disponible un día antes para los suscriptores de la versión digital en PDF. Suscríbete aquí por 25 euros al año.