Trump reitera su amenaza de poner un arancel del 100% a las películas hechas fuera de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha explicado este lunes que impondrá un arancel del 100% a todas las películas hechas en el extranjero, una medida sin precedentes que amenaza con alterar el modelo de negocios global de Hollywood.

La medida señala la voluntad de Trump de extender las políticas comerciales proteccionistas a las industrias culturales, lo que aumenta la incertidumbre para los estudios que dependen en gran medida de los ingresos de taquilla internacionales y de las coproducciones transfronterizas.

Trump ha anunciado la medida mediante una publicación en su plataforma Truth Social, afirmando que la producción cinematográfica estadounidense está perdiendo terreno frente a la competencia internacional.

<script async="async" src="https://truthsocial.com/embed.js"></script>

"Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado de los Estados Unidos de América por otros países, como si le robaran un caramelo a un bebé", ha escrito.

A pesar del anuncio de Trump, por ahora no está claro qué autoridad legal utilizaría el mandatario de EEUU para imponer un arancel del 100% a las películas fabricadas en el extranjero, según Reuters.

Amenazados desde mayo

Donald Trump lanzó la idea de aplicar un arancel del 100% a las películas hechas fuera de EEUU en mayo. En aquel momento, el líder republicano dijo que el cine de Hollywood estaba sufriendo una "muerte muy rápida" por los incentivos de otros países.

<script async="async" src="https://truthsocial.com/embed.js"></script>

Además, Trump también añadió en mayo que, a su juicio, el cine de Estados Unidos producido en el exterior está lleno de "mensajes de propaganda", lo que supone una "amenaza para la seguridad del país".

A pesar de su anuncio, el presidente estadounidense ofreció muy pocos detalles sobre cómo iba a llevar a cabo su medida, dejando a los ejecutivos del entretenimiento sin saber si se aplicaría a países específicos o a todas las importaciones.

En este sentido, algunos empresarios relacionados con el mundo del cine estadounidense afirmaron a principios de este año a Reuters estar "desconcertados" sobre la medida, debido a que las películas modernas a menudo utilizan producción, financiación, posproducción y efectos visuales repartidos en varios países.

Impacto en España y Europa

De salir adelante, esta medida afectaría de lleno a España, debido a que el cine de EEUU tuvo una cuota de mercado en España del 77% con una recaudación de 369 millones de euros según datos de Comscore.

Según datos del Observatorio Audiovisual Europeo, el cine americano tuvo en Europa una cuota de espectadores del 69 % en 2023, 9 puntos más que diez años antes.

Estos datos ponen encima de la mesa que, de salir adelante, la medida tendría un fuerte impacto en las salas de cine de nuestro país y del resto de Europa, motivado por el gran consumo que hay del cine estadounidense.