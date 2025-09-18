Esta semana en tu quiosco: Alba Flores, al encuentro de su padre, en El Cultural

Isaki Lacuesta y Elena Molina dirigen Flores para Antonio, un documental dedicado al artista que supura emoción y verdad. Alba Flores, hija de Antonio Flores, busca respuestas para comprender al compositor de himnos como No dudaría o Siete vidas, pero también al hombre.

Acompañamos a la actriz en su descenso a las profundidades de la memoria familiar. La película, que ha derivado en una catarsis sanadora, se estrenará en el Festival de Cine de San Sebastián, que arranca este viernes.

Y además:

LETRAS. El emperador de Alegría, la nueva novela de Ocean Vuong, es nuestro Libro de la semana. Una obra que desprende una madurez formidable, aunque en ocasiones roce lo doloroso.

ARTE. Cierra por obras el Centre Pompidou y el broche lo pone Wolfgang Tillmans, uno de los artistas más fiables a la hora de medir la temperatura de nuestro tiempo. Es, probablemente, la exposición más importante del año.

ESCENARIOS. Seleccionamos lo más jugoso del curso lírico que se avecina, las doce mejores óperas de la temporada. El Teatro Real presentará Ariadna y Barbazul de Paul Dukas y el El enemigo del pueblo de Francisco Coll, que acaba de ser reconocido con el Premio Nacional de Música.

CINE. Entrevista con el cineasta Fernando Colomo, uno de los maestros de nuestra comedia. Cierra una suerte de trilogía biográfica disfrazada de ficción con Las delicias del jardín, en la que interpreta a un pintor en el ocaso de su carrera.

CIENCIA. El académico e historiador de la Ciencia José Manuel Sánchez Ron se abisma en las vacas marinas, una suerte de reliquias del pasado, de las que solo se conservan tres esqueletos completos.

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural. A la venta a partir de este viernes 19 de septiembre en los quioscos por 2 euros.