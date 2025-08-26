Tristísima noticia la que se ha conocido este martes, 26 de agosto, en el mundo de la música. Manolo de la Calva, fundador del mítico Dúo Dinámico junto a Ramón Arcusa (88 años), ha fallecido a los 88 años, dejando tras de sí un legado artístico inmenso y una familia rota por el dolor.

Su muerte, confirmada por su inseparable compañero a través de un emotivo mensaje en redes sociales, ha marcado el final de una era. Pero más allá del escenario, Manolo fue esposo, padre y pilar de una familia que hoy llora en silencio.