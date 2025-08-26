Ramón Arcusa, su pareja artística, ha explicado que el cantante y compositor sufría una fibrosis pulmonar diagnosticada después de un incidente en un concierto en Sitges (Barcelona) hace 3 años.
Muere Manolo de la Calva a los 88 años, "alma del Dúo Dinámico" y pionero de la música pop en España
El dolor de Mirna Carvajal, viuda de Manolo de la Calva, y de sus dos hijos, tras la muerte del cantante del Dúo Dinámico
-
Pedro Ruiz envía sus condolencias
"He querido mucho a Manuel de la Calva. Me acaban de decir que nos ha dejado. Pocas personas en el mundo del espectáculo como él y Ramón. Siempre alegría de verles. Lo siento muchísimo", ha expresado el presentador de televisión, Pedro Ruiz, a través de su cuenta de X.
-
Muere Manuel de la Calva, del Dúo Dinámico| Pedro Ruiz se despide
-
Muere Manuel de la Calva: Archivo RTVE le realiza un recuerdo y homenaje
-
El dolor de Mirna Carvajal, viuda de Manolo de la Calva
Tristísima noticia la que se ha conocido este martes, 26 de agosto, en el mundo de la música. Manolo de la Calva, fundador del mítico Dúo Dinámico junto a Ramón Arcusa (88 años), ha fallecido a los 88 años, dejando tras de sí un legado artístico inmenso y una familia rota por el dolor.
Su muerte, confirmada por su inseparable compañero a través de un emotivo mensaje en redes sociales, ha marcado el final de una era. Pero más allá del escenario, Manolo fue esposo, padre y pilar de una familia que hoy llora en silencio.
-
Rosa Díez: "Sois parte de lo mejor de nuestra memoria colectiva"
Rosa Díez, política española cofundadora de UPyD, se ha despedido de Manuel de la Calva en sus redes sociales tras la noticia de su fallecimiento.
"Inolvidables. Sois parte de lo mejor de nuestra memoria colectiva. Descansa en paz", ha publicado la política de 73 años.
-
Carlos Baute: "Tu música y tu espíritu vivirán para siempre"
El cantante venezolano, Carlos Baute, ha enviado su pésame por la muerte de Manuel de la Calva, integrante del Dúo Dinámico.
En un mensaje en X ha expresado que tiene la suerte "de decir que canté con el Dúo Dinámico. Manolo y Ramón fueron siempre unos profesionales y, sobre todo, unas personas encantadoras. Me quedo con el recuerdo de aquellos momentos.Tu música y tu espíritu vivirán para siempre, tu legado es eterno".
-
La Academia de Cine se despide de Manuel de La Calva
La Academia de Cine ha enviado su pésame minutos después de que se hiciese público el fallecimiento de Manuel de la Calva, miembro del famoso grupo del Dúo Dinámico.
En un mensaje en su cuenta de X, han recordado sus principales trabajos como actor: Búsqueme a esa chica, Una chica para dos, Botón de ancla y País S.A.
-
Reconocimientos del dúo
En 2014, el dúo recibió el Grammy Latino a la Excelencia Musical, en reconocimiento a su trayectoria, que se sumó a otros galardones como la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2010).
Paralelamente a su carrera en el Dúo Dinámico, Manuel de la Calva fue también compositor, arreglista o productor para otros artistas como Julio Iglesias, Camilo Sesto, Nino Bravo o Massiel, y llegó a registrar más de 560 títulos en SGAE, entidad de la que fue socio desde octubre de 1960.
-
Inicios del Dúo Dinámico
Manuel de la Calva conoció a Ramón Arcusa en la empresa de motores de aviación Elizalde donde ambos habían entrado a trabajar. Siendo todavía unos adolescentes se unieron para emular a los ídolos de su época y, así, en los últimos días de 1958, se presentaron por la radio en público, bautizados como The Dynamic Boys, que el presentador del programa castellanizó como Dúo Dinámico.
Arrancó de este modo una carrera artística marcada por innumerables éxitos en plena dictadura. No tardarían en dar el salto a América. En los primeros años 60, además, participaron como protagonistas en cuatro largometrajes.
-
La canción utilizada por Pedro Almodóvar
Uno de los temas más destacados del grupo es, sin duda, Resistiré. La canción, utilizada por Pedro Almodóvar en la secuencia final de Átame, se convirtió en un himno para insuflar ánimos durante la pandemia.
"En una etapa dramática, en los tiempos más duros del coronavirus, confinados en nuestras casas y en un momento de tremenda incertidumbre para la ciudadanía, nos sirvió de guía, de motivación y de unión. Nos agarramos a la cultura y a las emociones que nos transmitía esta canción cada día, un himno a la supervivencia", dijo Onetti.
-
Trayectoria profesional de El Dúo Dinámico
El Dúo Dinámico, que cumplió 65 años de trayectoria en 2024, cuenta con decenas de canciones que forman parte de la banda sonora de varias generaciones de este país.
"Son canciones que han acompañado los cambios que se han vivido en España y que evidencian la transcendencia que tiene el creador para una sociedad", expresó el presidente de SGAE, Antonio Onetti, cuando el grupo fue reconocido en 2024 con la Medalla de Honor que concede la institución.
-
Ramón Arcusa: "Te vamos a echar mucho de menos"
El cantante Manuel de la Calva (Barcelona, 1937), integrante del Dúo Dinámico, ha fallecido este martes a los 88 años de edad, según ha informado su compañero Ramón Arcusa en una publicación en las redes sociales del grupo.
"Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy. No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida", ha lamentado su compañero en el Dúo Dinámico.
Ramón Arcusa ha dado las gracias a su amigo "por tanto". "Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos", ha apuntado.
-
Se desconoce el lugar de la capilla ardiente
De momento se desconoce el lugar en el que será instalada la capilla ardiente de De la Calva, quien como miembro del Dúo Dinámico atesora un gran número de éxitos desde sus inicios a finales de los años 50, como Perdóname, Amor de verano, Esos ojitos negros o Resistiré, recuperado como himno durante la pandemia de covid-19.
-
El cantante y compositor sufría fibrosis pulmonar
Ramón Arcusa, quien fuese su pareja artística, ha explicado a EFE que el cantante y compositor sufría una fibrosis pulmonar, diagnosticada después de un incidente en un concierto en Sitges (Barcelona) hace 3 años, en el que se desplomó, aunque durante todo este tiempo él se mantuvo "positivo, dicharachero y peleando hasta hace poco" contra la enfermedad.
-
Fallece Manuel de la Calva a los 88 años
Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, ha fallecido este martes a los 88 años de edad en el Hospital Anderson de Madrid, según ha confirmado a EFE quien fuese su pareja artística, Ramón Arcusa.
👉Manuel de la Calva sufría una fibrosis pulmonar, diagnosticada después de un incidente en un concierto en Sitges (Barcelona) hace tres años