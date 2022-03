Todos los ganadores de los premios Óscar

Mejor película

- Belfast

- Coda

- No mires arriba

- Drive My Car

- Dune

- El método Williams

- Licorice Pizza

- El callejón de las almas perdidas

- El poder del perro

- West Side Story

Mejor dirección

- Kenneth Branagh, por Belfast

- Ryusuke Hamaguchi, por Drive My Car

- Paul Thomas Anderson, por Licorice Pizza

- Jane Campion, por El poder del perro

- Steven Spielberg, por West Side Story

Mejor actor

- Javier Bardem, por Ser los Ricardo

- Benedict Cumberbatch, por El poder del perro

- Andrew Gardfield, con Tick, tick... Boom!

- Will Smith, por El método Williams

- Denzel Washington, por La tragedia de Macbeth

Mejor actriz

- Jessica Chastain, por Los ojos de Tammy Faye

- Olivia Colman, por La hija oscura

- Penélope Cruz, por Madres paralelas

- Nicole Kidman, por Ser los Ricardos

- Kristen Stewart, por Spencer

Mejor actor de reparto

- Cirian Hinds, por Belfast

- Jesse Plemons, por El poder del perro

- Troy Kotsur, por CODA

- J.K Simmons, por Ser los Ricardos

- Kodi Smit-McPhee, por El poder del perro

Mejor actriz de reparto

- Jessie Buckley, por La hija oscura

- Ariana DeBose, por West Side Story

- Judi Dench, por Belfast

- Kirsten Dunst, por El poder del perro

- Aunjanue Ellis, por El método Williams

Mejor película internacional

- Drive My Car (Japón)

- Flee (Dinamarca)

- La mano de Dios (Italia)

- Lunana (Bután)

- La peor persona del mundo (Noruega)

Mejor guion original

- Belfast

- No mires arriba

- El método Williams

- Licorice Pizza

- La peor persona del mundo

Mejor guion adaptado

- Coda

- Drive My Car

- Dune

- El poder del perro

- La hija oscura

Mejor largometraje de animación

- Encanto

- Luca

- Flee

- Raya y el último dragón

- Los Mitchell contra las máquinas

Mejor largometraje documental

- Ascension

- Attica

- Flee

- Summer of Soul

- Writing With Fire

Mejor banda sonora

- No mires arriba

- Dune

- Encanto

- Madres paralelas

- El poder del perro

Mejor fotografía

- Dune

- El callejón de las almas perdidas

- El poder del perro

- La tragedia de Macbeth

- West Side Story

Mejor sonido

- Belfast

- Dune

- Sin tiempo para morir

- El poder del perro

- West Side Story

Mejor canción

- Be alive, de El método Williams

- Dos oruguitas, de Encanto

- Down to Joy, de Belfast

- No time to die, de Sin tiempo para morir

- Somehow You Do, de Four Good Days

Mejor diseño de producción

- Dune

- El callejón de las almas perdidas

- El poder del perro

- La tragedia de Macbeth

- West Side Story

Mejor diseño de vestuario



- Cruella

- Cyrano

- Dune

- El callejón de las almas perdidas

- West Side Story

Mejor montaje

- No mires arriba

- Dune

- El método Williams

- El poder del perro

- Tick, tick... Boom!

Mejor maquillaje y peluquería

- Coming 2 America

- Cruella

- Dune

- Los ojos de Tammy Faye

- La casa Gucci

Mejores efectos visuales

- Dune

- Sin tiempo para morir

- Spider-Man: No Way Home

- Free Guy

- Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos

Mejor corto de animación

- Affairs of the Art

- Bestia

- Robin Robin

- Boxballet

- The Windhouse Wiper

Mejor corto de ficción

- Ala kachuu - Take and run

- The Dress

- The Long Goodbye

- On My Mind

- Please Hold

Mejor corto documental

- Audible

- Lead me Home

- The Queen of Basketball

- Three Songs for Benazir

- When We Were Bullies

Premios Oscar

