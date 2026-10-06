Alcaraz retiene su corona en Tokio: no da opción a Lehecka y vuelve a ganar un torneo siete meses después

Tuvieron que pasar 227 días de dudas, trabajo y perseverancia para que Carlos Alcaraz volviera a saborear la gloria. El tenista murciano se proclamó campeón del ATP 500 de Tokio tras superar al checo Jiri Lehecka (7-6, 6-4) en una final que marcó un punto de inflexión en su temporada. [Narraciones y estadísticas del partido]

Atrás quedó aquel ya lejano triunfo del mes de febrero. Siete meses después, en la capital nipona, Alcaraz volvió a exhibir esa chispa inconfundible para reencontrarse con su hábitat natural: la victoria.

Japón se confirmó así como un auténtico talismán para el español. Con esta victoria, Alcaraz volvió a reinar en Tokio, reeditando el éxito que ya logró en la edición de 2025 y demostrando que la pista dura asiática siempre extrae una de sus mejores versiones.

💥🏆 Alcaraz, 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐞𝐨́𝐧 en Tokio. 'Carlitos' demostró su mejor nivel ante Lehecka y suma su 𝐭𝐢́𝐭𝐮𝐥𝐨 𝐧𝐮́𝐦𝐞𝐫𝐨 𝟐𝟕 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐀𝐓𝐏. #KinoshitaJOTennis #LaPistaDelTenis https://t.co/ipeNxInLbf — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 6, 2026

El triunfo en la pista central nipona no solo sumó un nuevo trofeo a sus vitrinas, sino que actuó como un bálsamo vital para recuperar el hambre y la confianza de cara al tramo final del año.

En un escenario donde necesitaba dar un golpe sobre la mesa, Carlos demostró madurez para gestionar la presión y apartar los fantasmas de los últimos meses. No fue un encuentro sencillo ni un paseo triunfal.

Lehecka le exigió al máximo en el primer set desde el fondo de la pista, obligando al español a vaciarse, a sacar su mejor repertorio de recursos -combinando la potencia de su drive con la sutileza de sus dejadas- y, sobre todo, a mantener una mentalidad de hierro en los momentos de mayor agobio del choque.

𝐍𝐨 𝐞𝐫𝐞𝐬 𝐭𝐮́, 𝐬𝐨𝐲 𝐲𝐨. 😂 Carlos Alcaraz, el rey de las '𝐝𝐞𝐣𝐚𝐝𝐚𝐬'. #KinoshitaJOTennis #LaPistaDelTenis https://t.co/6PZgBbSzTU — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 6, 2026

En el segundo, el checo también plantó batalla. Sin embargo, el murciano esta vez no cedió en su saque y le bastó una rotura en mitad de la manga para caminar hacia la victoria.

Lo celebró con rabia. Pegó un grito al cielo de Japón y se abrazó con su equipo. Han sido varios meses de sufrimiento hasta empezar a ver la luz al final del túnel.

Máxima confianza

Esta victoria supone una inyección de confianza para Alcaraz de cara al final de temporada. Un mes de competición en el que buscará levantar cuatro títulos que todavía aparecen vacíos en sus vitrinas: el Masters 1.000 de Shanghái, el de París, las ATP Final y la Copa Davis.

Unos torneos donde se presentará como máximo favorito, especialmente después del anuncio de Sinner de no volver a competir hasta 2027. El italiano, con problemas en la rodilla, no regresará por lo menos hasta los torneos previos al Open de Australia.

Queda ver quien le podrá hacer frente a Alcaraz. El señalado es Zverev, reciente campeón del US Open y de Roland Garros el pasado mes de junio. El alemán, con la ausencia de Sinner, ya es virtualmente número 1 del mundo por primera vez en su carrera.