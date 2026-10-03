Jannik Sinner sigue sin ver la luz al final del túnel: se cae también de Shanghái y peligra el número 1 del ranking

Jannik Sinner sigue sin ver la luz al final del túnel. Su rodilla derecha no le da tregua y el tenista italiano confirmó que tiene que apartarse del Masters 1.000 de Shanghái al no estar recuperado.

"Por desgracia, este año no podré participar en el Shanghái Masters como esperaba. Siempre disfruto jugando ante el público de Shanghái y lamento mucho no poder hacerlo la semana que viene", dijo este sábado en un mensaje transmitido a través de sus redes sociales.

No ofreció muchas más explicaciones el actual número 1 del mundo al respecto de su ausencia en el Masters 1.000 chino. Sin embargo, todo se debe a que sus molestias no remiten y no le permiten alcanzar el nivel necesario como para poder lanzarse de nuevo a la competición.

La rodilla derecha le sigue trayendo de cabeza. Ya le hizo perderse los Masters 1.000 de Toronto y de Cincinnati, dos citas importantes del calendario, pero sobre todo tuvo que ausentarse del US Open. Una baja dolorosa que evidenció que todavía le faltaba camino por recorrer.

Se esperaba que Sinner pudiera reaparecer en la gira asiática, pero esto tampoco será posible. El número 1 no llegó a tiempo ni para Pekín ni para Tokio, torneos que se están jugando actualmente, y la última bala era el Masters 1.000 de Shanghái. Tampoco será posible.

Tres meses de ausencia

Con esta baja confirmada del Masters 1.000 de Shanghái, Jannik Sinner llegará ya a los tres meses de ausencia en la competición.

La última vez que el tenista italiano, sancionado por dopaje el año pasado, disputó un partido oficial fue en la final de Wimbledon. El transalpino se alzó con el título después de derrotar a Alexander Zverev en la pista central del All England Club, pero desde entonces no ha vuelto a competir. Aquello fue el 12 de julio.

Sinner estaba firmando hasta el momento una gran temporada. En el Open de Australia llegó hasta las semifinales, donde fue derrotado por Novak Djokovic cuando parecía que lo tenía todo a favor. Después, en Doha se quedó lejos del título al perder en cuartos de final.

La sombra de Jannik Sinner, mientras se seca el sudor en el Open de Australia 2026 REUTERS Reuters

Después ganó de forma ininterrumpida Indian Wells, Miami y todo lo que jugó en arcilla hasta Roland Garros. Venció en Mónaco, Madrid y Roma, aunque unos problemas físicos le jugaron una mala pasada en París y perdió en segunda ronda ante Cerúndolo.

Su última participación fue en verano en Wimbledon para proclamarse campeón en la hierba londinense por segunda vez consecutiva. Sin embargo, este será su único Grand Slam de la temporada.

El número 1 peligra

Con esta nueva baja en el Masters 1.000 de Shanghái peligra más que nunca el número 1 en el ranking de la ATP para Jannik Sinner.

El italiano defiende una gran cantidad de puntos en el tramo final de la temporada, ya que el año pasado ganó casi todo lo que jugó en estas fechas. Venció en Pekín, donde perderá 500 puntos, y también perderá puntos en Shanghái.

Mientras tanto, al acecho está Alexander Zverev, que ya ha hablado abiertamente de asaltar el número 1 ve una gran puerta abierta para ello. El germano sí que está jugando la gira asiática y, con la baja confirmada de Sinner, si gana los torneos de Pekín y de Shanghái ascenderá directamente a lo más alto del ranking.

De lo contrario, en la gira de pista dura sus oportunidades también se multiplicarán, especialmente si Sinner sigue sin recuperarse. El italiano tendría que defender un buen número de puntos tanto en Viena, como en París y las ATP Finals, algo que podría aprovechar Zverev si mantiene su buen estado de forma.