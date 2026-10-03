El tenista murciano tuvo que levantar hasta cuatro bolas de set en contra durante la primera manga, pero elevó su nivel para vencer en dos parciales (7-6, 6-1).

Carlos Alcaraz suda para doblegar a Arnaldi y se mete en los cuartos de final de Tokio

A trompicones y con sensaciones encontradas sigue avanzando Carlos Alcaraz en el ATP500 de Tokio. El tenista murciano se llevó el triunfo ante el italiano Matteo Arnaldi en dos sets (7-6, 6-1) en un duelo en el que mostró dos caras diferenciadas.

Tuvo que sudar el actual número 3 del mundo para superar el obstáculo y meterse en los cuartos de final. Aunque solventó el partido en dos sets, en el primero tuvo que levantar hasta cuatro bolas de set en contra durante el tiebreak para evitar un susto mayor.

Después, con el marcador a favor, arrasó en el segundo parcial para cerrar el choque en una 1 hora y 45 minutos y meterse en los cuartos de final donde ya le espera el canadiense Shapovalov.

7-0 in Tokyo 🎉



After saving 4 set points in the opener Carlos Alcaraz comes through 7-6 6-1 against Matteo Arnaldi#japanopentennis pic.twitter.com/UFP0WP1NAB — Tennis TV (@TennisTV) October 3, 2026

Cuatro bolas de set en contra

El murciano arrancó con buen pie el primer juego, rompiendo el primer servicio del italiano, al que le costó encontrar el ritmo. Arnaldi pareció despertar algo en el segundo, pero el potente servicio de Alcaraz -y un afortunado rebote en la red que se saldó en su favor- le acabaron dando el juego al español.

Arnaldi solventó una delicada situación al deuce en su nuevo servicio, con Alcaraz amenazando con romper el partido por la vía rápida. Sin embargo, en un choque con alternativas lo que iba a llegar era la rotura del italiano en el siguiente saque del murciano para hacer el 2-2. Vuelta a empezar.

Con el partido 2-2, las cosas entraron en calor. Arnaldi consiguió en el quinto juego firmar algunos puntos inspirados, despertando ovaciones de la grada, y se puso 2-3.

Talk about raising it in the big moments 🤩



From 2-6 down in the first set tie break, this is what Carlos Alcaraz produced 🔥#japanopentennis pic.twitter.com/zJmAjgjlFe — Tennis TV (@TennisTV) October 3, 2026

El encuentro continuó igualado, con ambos tenistas intercambiando puntos largos y salpicados de momentos de gran calidad.

La igualdad se convirtió en la tónica dominante del partido mientras el primer set se encaminaba irremediablemente hacia el tiebreak. Aquí, en este desempate, Arnaldi llegó a tenerlo todo a favor.

Aprovechó unos instantes de desconcierto de Carlos Alcaraz para volcar el marcador a su favor, poner el 2-6 y gozar de cuatro bolas para cerrar esta primera manga. Pero una tras otra las fue perdiendo, una tras otra las fue recuperando Alcaraz. Un vuelco total y un parcial de 6-0 para el español, que cerró la muerte súbita con 8-6 para llevar el tiebreak y encarrilar la victoria.

Alcaraz, desbocado

Aquello fue como una liberación para Carlos Alcaraz, que no le dio opción alguna a Matteo Arnaldi en la segunda manga. Todo fue coser y cantar y en poco más de media hora finiquitó el segundo parcial para acceder a los cuartos de final.

Todo parecía salirle bien a Alcaraz, que consiguió otra vez, con algunas dificultades, romper el primer servicio del tenista italiano.



El murciano iba camino de firmar una actuación dominante, y pronto se puso 3-0 frente a un Arnaldi cada vez más lento.

Carlos Alcaraz, con el puño cerrado. EFE





El italiano, mientras, buscaba la forma de remontar, pero no parecía fácil. A pesar de una buena actuación en el cuarto juego de la segunda manga, Alcaraz consiguió romper el servicio de Arnaldi para ponerse 4-0.

Iba camino del 'rosco' el partido, especialmente cuando el español volvió a ganar su saque con claridad para poner el 5-1, pero Arnaldi tuvo un último arreón de orgullo para, al menos, poner el primer y único juego a su favor en el segundo set.

Alcaraz cerró con su servicio el partido y certificó su pase a los cuartos de final. Allí se encontrará con Shapovalov, y si avanza a semifinales podría incluso encontrarse con su compatriota Jaume Munar.