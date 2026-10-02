Alcaraz fija su línea roja en los Grand Slam: "Si eliminamos los cinco sets, estamos acabando con el legado de los torneos"

Los tenistas llevan toda la temporada reclamando a los cuatro torneos de Grand Slam que una parte mayor de los enormes ingresos que generan estos eventos repercuta directamente en sus protagonistas.

La reivindicación no se limita al aspecto económico. Los jugadores también pretenden ganar protagonismo en cuestiones organizativas y deportivas que condicionan su actividad profesional.

Con el objetivo de establecer una vía de comunicación directa con los cuatro grandes, se ha constituido un Consejo de Jugadores de Grand Slam, integrado por figuras en activo como Djokovic, Sabalenka y Rybakina. En ese órgano no están, sin embargo, dos de los mejores jugadores del circuito: Alcaraz y Sinner.

Eso no significa que ambos permanezcan al margen del debate. Sus opiniones tienen especial repercusión cada vez que comparecen públicamente, respaldadas además por sus resultados y su peso dentro del tenis.

En el caso de Alcaraz, que cuenta ya con siete títulos de Grand Slam a sus 23 años, hizo historia todavía con 22 al convertirse en el jugador más joven en completar el póquer de grandes: Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open.

Harto del calendario

Precisamente a su llegada a Tokio, donde afronta la defensa del título en este ATP 500, Alcaraz fue preguntado por uno de los debates que han surgido en torno al futuro de los Grand Slam: la posibilidad de reducir los partidos al mejor de tres sets.

La propuesta cuenta con distintos grados de apoyo. Djokovic, por ejemplo, ha planteado limitar los partidos a cinco sets a determinadas fases del torneo, mientras que otras voces defienden extender el formato reducido a todo el campeonato.

En el extremo contrario se sitúan quienes consideran que los cinco sets son una parte esencial de la identidad de los grandes.

Carlos Alcaraz, durante el partido ante Michelsen en el ATP 500 de Tokio. REUTERS

Alcaraz se posicionó con claridad en este último grupo. "La belleza de los torneos de Grand Slam es jugar al mejor de cinco sets. Si eliminamos esto, pasamos a competir a tres sets, estamos acabando con el legado de los Grand Slams, estamos acabando con los propios Grand Slams", certificó.

El tenista de El Palmar insistió en que no considera necesario modificar ese elemento histórico de los cuatro grandes. "Hemos jugado siempre a cinco sets en Grand Slams. Desde el comienzo. Y creo que es lo que hace especiales a estos torneos. Yo no tocaría nada", apostilló.

Su postura cambia, en cambio, cuando se aborda la extensión del calendario. Ahí sí apuesta por una reducción de la carga competitiva y por evitar una sucesión constante de partidos. "Es sin duda lo que yo cambiaría en el tenis. Jugar menos, no encadenar partidos semana tras semana", dijo Alcaraz.