Zverev sella el triunfo definitivo para Europa, que recupera el trono de la Laver Cup tras imponerse al Resto del Mundo

El sábado ya dejaron los deberes hechos y el domingo se ha rematado la faena. Cobolli y Mensik comenzaron el día ganando el dobles de la última jornada contra De Miñaur y Fritz y el Viejo Continente recuperaría su trono si Alexander Zverev se imponía a Learner Tien. Dicho y hecho.

El alemán, número tres del mundo, sufrió más de la cuenta para llevarse el triunfo ante el estadounidense. Con el marcador de 10-5 y repartiéndose tres puntos por cada victoria, el partido de 'Sascha' fue el éxito definitivo para Europa, que vuelve a ganar la Laver Cup después de que el Resto del Mundo se la arrebatara el año pasado en San Francisco.

El O2 Arena de Londres se ha quedado, eso sí, con más ganas de ver a Carlos Alcaraz y Rafa Jódar. El murciano y el madrileño se iban a enfrentar a De Miñaur y Fritz respectivamente, en un partido de individuales si el combinado dirigido por Andre Agassi conseguía darle la vuelta al marcador, algo que no acabó pasando.

¡Europa reconquista la #LaverCup! 🏆



Zverev tumba a Tien y asegura el sexto título para el equipo azul 💙 pic.twitter.com/V6LpQEZkrQ — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 27, 2026

Una pena para los espectadores del O2, que querían ver más tenis y que además de a Alcaraz se quedaron con las ganas de disfrutar del Rafa Jódar contra Taylor Fritz que hubiera cerrado la noche londinense.

Pero Europa, que necesitaba dos victorias a lo largo del día para conquistar su sexta Laver Cup, hizo los deberes sin espacio para sorpresas. Cobolli y Mensik, pese a su limitada experiencia como pareja, derrotaron con contundencia a De Miñaur y Fritz por 7-5 y 6-3.

El estadounidense se marcha como la gran decepción de la competición, con tres partidos disputados y tres derrotas, una en el individual ante Alcaraz, pese a disponer de dos puntos de partido, y dos en el dobles.

Fritz, tras ganar el título en Washington frente a Jódar, perdió en primera ronda de Montreal, cuartos de Cincinnati, y tercera ronda del US Open. Su estado de forma no es el óptimo.

Carlos Alcaraz, eufórico durante la Laver Cup. Reuters

Con el dobles abrochado, las posibilidades de Europa eran infinitas. Si los de Andre Agassi querían retener la corona, tendrían que ganar tres enfrentamientos seguidos. Era prácticamente imposible y con Alexander Zverev frente a Learner Tien como siguiente encuentro, las posibilidades de los europeos se ampliaban.

Pese a una primera manga tensa, resuelta en el 'tie break' tras salvar una bola de set, Zverev aceleró en el segundo parcial, salvó un 0-40 que hubiera devuelto a Tien al encuentro y certificó el triunfo de los europeos, que recuperan la Copa Laver que perdieron el año pasado en San Francisco.

Ya son ediciones para Europa (2017, 2018, 2019, 2021, 2024 y 2026), mientras que el Resto del Mundo tiene que conformarse con tres (2022, 2023 y 2025).