Jannik Sinner hace saltar las alarmas y podría pasar por el quirófano para tratarse de sus problemas en la rodilla derecha

Las alarmas en el mundo del tenis han vuelto a encenderse con fuerza tras las últimas informaciones sobre Jannik Sinner.

El actual número uno del mundo, podría verse obligado a pasar por el quirófano para solucionar definitivamente los problemas físicos que padece en la rodilla derecha.

La noticia, adelantada por el diario Corriere della Sera, ha sacudido al circuito profesional en un momento crucial del calendario y confirma que la recuperación del tenista italiano no marcha según lo previsto.

El calvario de Sinner no es nuevo, pero la situación ha alcanzado un punto crítico. Alejado de las pistas de competición desde el pasado 12 de julio, cuando disputó su último partido en la hierba de Wimbledon, el transalpino no ha logrado reaparecer.

Pese a los intentos iniciales por reincorporarse a la gira asiática y disputar el torneo de Pekín, las continuas molestias le han forzado a renunciar de forma consecutiva a sus compromisos.

La falta de mejoría tras semanas de reposo y rehabilitación ha encendido las luces rojas en su equipo, que hasta ahora había optado por una vía estrictamente conservadora.

Tres meses fuera

El motivo principal de esta parálisis física reside en una inflamación severa y persistente en la banda iliotibial de su pierna derecha. Esta estructura tendinosa, fundamental para la estabilidad articular y el agresivo desplazamiento lateral característico de su juego, no ha respondido adecuadamente a las terapias convencionales.

Según apunta la prensa italiana, tras someterse a nuevas revisiones clínicas en Milán, la opción de realizar un procedimiento quirúrgico ha pasado de ser una posibilidad remota a convertirse en la alternativa más sólida para evitar daños mayores a largo plazo.

De concretarse la intervención, los plazos de recuperación dejarían al tenista transalpino fuera de combate durante un periodo estimado de al menos tres meses.

Jannik Sinner, en la final de Wimbledon ante Zverev. Reuters

Esto significaría el adiós definitivo a lo que resta de la temporada, perdiéndose citas de máximo nivel como los torneos de categoría Masters 1000 de otoño, las ATP Finals y la fase final de la Copa Davis.

Más allá del evidente golpe anímico, la inactividad prolongada tiene un impacto directo en el plano deportivo. La imposibilidad de defender los puntos acumulados en la recta final del año deja comprometido el trono del ranking ATP, abriendo la puerta a sus perseguidores en la lucha por el liderazgo mundial.

Para el italiano, priorizar la salud se ha vuelto una urgencia inevitable si desea volver a competir sin limitaciones físicas. A la espera de un comunicado oficial por parte de su entorno médico, la sombra del quirófano planea con más fuerza que nunca sobre el jugador de San Cándido.