Sabalenka se suma a la rebelión de Carlos Alcaraz: "Tendremos que sacrificar lo que sea para proteger nuestra salud"

Carlos Alcaraz hizo mucho ruido en el US Open cuando puso sobre la mesa una cuestión que llevaba tiempo generando malestar en el vestuario: el exigente calendario del tenis profesional.

Recién salido de una lesión, el español advirtió en rueda de prensa que en el futuro se tomará descansos de uno o dos meses y que estará dispuesto a perderse incluso algunos torneos considerados obligatorios por el reglamento de la ATP.

"Me tomaré descansos de uno o dos meses. En el futuro me perderé torneos de los que son obligatorios", aseguró Alcaraz, poniendo el foco sobre un calendario que obliga a las principales figuras del circuito a participar en determinadas citas durante la temporada.

Sus palabras abrieron un debate sensible. El español tuvo que matizar días después que no vinculaba directamente su crítica con la lesión de muñeca que acababa de sufrir ni consideraba que esta hubiera sido consecuencia de un exceso de competición. "No, esta lesión no fue por jugar demasiado. Hay lesiones que son de pura mala suerte", explicó.

Su reflexión iba más allá de su propio caso. El tenista de El Palmar quiso poner el acento en el desgaste que acumulan los tenistas a lo largo de una temporada cada vez más exigente, tanto en el plano físico como en el mental. "Soy de los que no necesitan jugar muchos torneos", explicó.

Su prioridad, dijo, es llegar a las grandes citas en las mejores condiciones posibles, disfrutar de la competición y recuperar la ilusión por saltar a la pista.

"Prefiero estar mental y físicamente sano para afrontar los torneos, sentir la emoción de la competición y participar en ellos", señaló. Para Alcaraz, el descanso no es únicamente una cuestión de recuperación física, sino también una herramienta para mantener intacta la motivación.

"Quiero tomarme descansos largos porque es imposible aguantar toda la temporada jugando todos los torneos. Hay que echar de menos el tenis, para pisar la pista y divertirme. Cuando juego muchos torneos semana tras semana siento que no juego con alegría", argumentó.

Playing into form 🔥



With an ace, Carlos Alcaraz defeats Wu 6-3, 6-4, 6-1 to reach the second week in New York! pic.twitter.com/sZqYuGiOfP — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2026

Detrás de sus palabras hay, en realidad, una protesta dirigida hacia los organismos que gobiernan el circuito. La ATP en el tenis masculino y la WTA en el femenino establecen una serie de torneos y compromisos considerados obligatorios para los principales jugadores.

El problema, según las grandes figuras, es que el crecimiento del calendario está dejando cada vez menos margen para descansar, preparar los grandes objetivos y preservar la salud.

La defensa de Sabalenka

La postura de Alcaraz encontró rápidamente respaldo entre otras estrellas del tenis. Aryna Sabalenka, vigente campeona del US Open y también número uno del mundo en Nueva York, se sumó públicamente a la reivindicación del español.

"Me encantaría ver cambios en el calendario, que se eliminen los eventos obligatorios para que los jugadores puedan decidir qué es mejor para su salud", defendió la bielorrusa.

Sabalenka puso como ejemplo al propio Alcaraz, cuya regularidad durante toda la temporada considera especialmente exigente para el cuerpo: "Si juegas a un nivel como el de Carlos, muy constante, es complicado para el cuerpo".

Sabalenka, durante el Open de Australia 2026 Reuters

La número uno fue incluso más lejos al plantear la posibilidad de que los jugadores estén dispuestos a asumir las consecuencias deportivas de no participar en determinadas citas. "Si los organismos no lo reducen, tendremos que sacrificar puntos de ranking, posición en el ranking, lo que sea, con tal de proteger nuestros cuerpos", afirmó.

Alcaraz y Sabalenka coinciden así en señalar una misma tensión: la necesidad de competir al máximo nivel durante una temporada cada vez más larga frente al derecho de los jugadores a preservar su salud física y mental.

El debate ya está sobre la mesa y las principales figuras del circuito reclaman a ATP y WTA que tomen nota.

Sabalenka, en cualquier caso, mantiene la esperanza de que el cambio pueda llegar sin necesidad de una ruptura entre jugadores y organismos. "Espero que sí, que la WTA y la ATP, de alguna manera, relajen un poco el calendario para nosotros, para cuidar realmente de nuestra salud", concluyó.