El tenista Nick Kyrgios acepta una suspensión de un mes por consumir cocaína y ya puede volver a competir

El tenista australiano Nick Kyrgios ha aceptado una suspensión de un mes impuesta por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) tras haber dado positivo por metabolitos de cocaína en un control antidopaje realizado el pasado mes de junio.

Habiendo completado íntegramente el periodo de inhabilitación el 3 de septiembre de 2026, el jugador de Canberra ya se encuentra formalmente autorizado para reincorporarse a la competición.

El positivo se detectó el 22 de junio durante la disputa del torneo ATP 250 de Mallorca, un evento sobre hierba en el que Kyrgios cayó eliminado en la primera ronda.

Nick Kyrgios, durante un entrenamiento. EFE

Según el informe oficial emitido por el organismo independiente encargado de velar por el juego limpio en el tenis, la muestra de orina recogida tras su partido reveló la presencia de benzoilecgonina, el principal metabolito de la cocaína.

Reducción de pena

En la resolución del caso, la ITIA determinó que el consumo de la sustancia prohibida se produjo fuera de la competición y en un contexto estrictamente social, concretamente durante una salida nocturna previa a su debut en las pistas baleares.

De acuerdo con el Código Mundial Antidopaje, la cocaína está clasificada como una "Sustancia de Abuso", lo que contempla un marco sancionador específico diferenciado de las sustancias orientadas a la mejora del rendimiento deportivo.

La normativa contempla habitualmente una inhabilitación de tres meses para los casos en los que se demuestra que la sustancia no influyó en el rendimiento en pista.

Sin embargo, Kyrgios logró una reducción de la pena a un solo mes tras admitir la infracción de inmediato, colaborar activamente con las autoridades e integrarse en un programa de tratamiento contra el abuso de sustancias aprobado por la propia ITIA.

Además de la suspensión, la resolución administrativa conlleva la descalificación automática de los resultados obtenidos por Kyrgios en el torneo balear.

Como consecuencia directa, el tenista australiano ha sido despojado de los puntos acumulados para el ranking ATP en dicho certamen y deberá reembolsar el premio metálico percibido, fijado en 6.570 euros.

Regreso controvertido

Este episodio supone un duro revés reputacional para Kyrgios, quien intentaba consolidar su regreso al primer nivel tras un largo calvario de lesiones en la rodilla y la muñeca que lo mantuvieron apartado de las pistas durante casi dos temporadas.

Famoso tanto por su innegable talento y su potente servicio como por sus constantes enfrentamientos con árbitros, rivales y aficionados, el australiano vuelve a acaparar los focos por un asunto ajeno a lo estrictamente deportivo.

En sus primeras declaraciones tras hacerse pública la resolución, el finalista de Wimbledon 2022 asumió lo ocurrido como un "gran error de juicio" y pidió disculpas públicas a sus seguidores, patrocinadores y a la comunidad del tenis.

Con la sanción oficialmente cumplida, el jugador de Canberra ya planifica su retorno para el tramo final de la temporada, centrado en recuperar el ritmo de competición y el terreno perdido en la clasificación mundial.