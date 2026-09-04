Carlos Alcaraz sube su nivel ante el chino Wu Yibing y logra una victoria fácil para meterse en los octavos del US Open

El español, como ya le pasó ante Jaime Faria, sufrió en su servicio pero terminó sin ceder ningún set en el partido (3-6, 4-6, 1-6).

No está al 100%, pero tampoco le hace falta. Carlos Alcaraz ya está en los octavos de final después de ganar en tres sets al chino Wu Yibing (6-3, 6-4, 1-6). El español no cedió ningún set, no sufrió como en el partido ante Jaime Faria y lo más importante, sigue encontrando sensaciones.

Sin muchas dificultades pasó por encima de un tenista asiático que sí le creó dudas en su servicio. Y es que a tenor de lo que está reflejando en el US Open, su punto débil tras la lesión en la muñeca derecha está siendo el saque.

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