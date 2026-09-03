Álex Ruiz, nutricionista de Carlos Alcaraz: "El sueño es nutrición y el error más grave antes de dormir es el móvil"

Justo antes de su retorno al US Open, donde Carlos Alcaraz ya se encuentra en tercera ronda, su equipo pulió cada detalle de su rendimiento.

Álex Ruiz, fisioterapeuta y nutricionista que se unió estrechamente al tenista murciano hace tres años tras sus calambres en las semifinales de Roland Garros, expuso en un podcast los pilares de la preparación del tenista y ofrece consejos de salud universal.

Para Ruiz, el jugador es un portento humano y deportivo: "Es una máquina. Es súper cercano. Prefiero hablar de cosas personales: es súper cercano, me parece una buena persona y, tenísticamente, es un fuera de serie. Eso es lo que más me llamó la atención".

No obstante, destaca su asombrosa fortaleza mental en situaciones límite: "Para mí, lo que más me impresiona de él, viendo cómo funciona el tenis y lo duro que es a nivel emocional, es cómo gestiona los momentos clave, los momentos difíciles, que son los que te cambian un partido, un torneo o un número en el ranking. [...] Él sabe quitarse esa presión y juega como si estuviera en Murcia".

El especialista subraya que el éxito deportivo arranca en el sistema digestivo, puesto que comer adecuadamente no sirve de nada sin asimilación: "Tú puedes comer la mejor dieta del mundo, pero si tu cuerpo no absorbe, ¿qué más da? En el deporte de élite, una de las primeras cosas que hago es ver cómo está tu intestino. Porque si empezamos ya dando suplementos sin saber lo que hay, igual estamos tirando el dinero".

Alcaraz celebra un punto durante su partido contra el portugués Jaime Faria. Brendan Mcdermid Reuters

La regeneración no depende de complejos suplementos, sino de un descanso de calidad. Ruiz define el sueño como nutrición biológica: "El sueño es nutrición realmente. Es la fase de reparación, es cuando el cuerpo entra en parasimpático. ¿Cuándo se reparan las carreteras, por el día o por la noche? Por la noche, porque hay menos tráfico. El cuerpo aprovecha para hacer las funciones de reparación de las cosas que se han hecho daño durante el día".

Por ello, defiende que retrasar el sueño daña la recuperación: "No es lo mismo dormir ocho horas desde las doce que desde las diez y media; irte más tarde a la cama hace que la recuperación ya no sea la misma porque ya te has perdido parte del sueño profundo".

Finalmente, advierte de que la tecnología nocturna es el enemigo número uno: "El error más grave antes de dormir es el móvil. El cerebro interpreta esa luz blanca como que es de día, entonces retrasa la secreción de melatonina. Estás poniendo atención y foco a algo que te está estimulando la dopamina y activando el modo alerta, por lo que vas a tener un sueño menos reparador y más ligero".

Un hábito esencial para rendir al máximo nivel, tal y como logra hacerlo Carlos Alcaraz.