El tenista australiano Nick Kyrgios, suspendido tras dar positivo por cocaína: "Nada justifica lo que hice"

El tenista australiano Nick Kyrgios ha sido suspendido provisionalmente este miércoles por la Agencia Internacional de Integridad (ITIA) por la presencia de benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína, en una muestra realizada hace un mes y por la que está sancionado desde el 4 de agosto.

Kyrgios proporcionó una muestra durante un evento ATP 250 en Mallorca (España) el 22 de junio de este 2026 y unos días después, el 17 de julio, un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) confirmó la presencia de la sustancia.

El tenista recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un comunicado en el que reconoció su culpa:"nada de eso justifica lo que hice", dijo, además de asumir "toda la responsabilidad".

Comunicado de Kyrgios. INSTAGRAM

Además, quiso disculparse por lo sucedido. "Pido perdón a mis seguidores, a mi familia, a mis patrocinadores y a todas las personas cercanas a mí. Sobre todo, pido perdón a los niños que me siguen. Soy consciente del ejemplo que esto da y estoy profundamente decepcionado conmigo mismo", aseguró.

Ahora, Kyrgios tiene derecho a apelar la suspensión provisional, aunque ha reconocido su responsabilidad y ha explicado el complicado momento personal que atraviesa. "No voy a poner excusas, pero sí quiero explicar un poco el contexto de por dónde he pasado", dijo.

"Los últimos dos años de lesiones me han pasado una factura enorme, tanto física como mentalmente. Mi cuerpo no ha sido capaz de hacer lo que mi mente esperaba de él, y aceptar que estoy cerca del final de mi carrera ha sido más difícil de lo que jamás imaginé", añadió.

Las consecuencias

Con esta suspensión Kyrgios no puede jugar, entrenar ni asistir a torneos de Grand Slam ni a ningún evento sancionado por los circuitos de tenis masculino y femenino.

El australiano sólo ha disputado cuatro partidos individuales esta temporada, tras haber lidiado con lesiones de rodilla y muñeca en los últimos años. En los últimos años ha estado más alejado del foco y ha sido noticia más por su vida fuera de la pista que por lo que ocurría dentro.

Una de sus últimas apariciones públicas fue la 'Batalla de los Sexos', un partido de exhibición que disputó en diciembre contra Sabalenka, número 1 del tenis femenino y en el que logró la victoria.

Kyrgios, que llegó a ser top 13 del mundo en 2016, ha caído al ostracismo en los últimos años. Todavía tiene 31 años y ha caído hasta el puesto 919. De hecho, desde 2022 (cuando jugó 47 partidos), tan solo ha disputado 10. Un genio del tenis al que las lesiones y su forma de vida apagaron su luz demasiado pronto.