Taylor Fritz trunca el sueño de Rafa Jódar en Washington y se lleva el título por la vía rápida

El tenista español consiguió forzar el tiebreak en el primer set, pero se desarmó en la segunda manga (7-6, 6-4).

Perder finales es parte del camino. Seguro que Rafa Jódar habría firmado a principios de año caer en el partido definitivo del ATP500 de Washington contra Taylor Fritz (7-6, 6-4).

Dentro del particular cuento de hadas que sigue viviendo el tenista español en su primera temporada como profesional tenía que enfrentarse con palos como este. Soñaba el del Leganés con su segundo título ATP, este de más relumbrón que el conseguido en abril en Marruecos, pero deberá seguir peleando para ello.

Jódar plantó cara a Taylor Fritz en la primera manga. Tanto, que forzó el tiebreak para que el norteamericano, número 9 del mundo, tuviera que sudar. Sin embargo, se descompuso en el inicio de la segunda y eso le costó demasiado caro.

La derecha de Fritz

Era un paso más en la vertiginosa carrera de Rafa Jódar. Por primera vez se plantaba en la final de un ATP500, una final atípica, disputada a deshora, porque tuvo que ser ayer aplazada por culpa de la lluvia.

Pareció no descentrar eso tampoco al madrileño. Tenía enfrente a alguien mucho más experimentado que él, todo un top10 al que ya se había medido en febrero en Delray Beach, así que le tocaba recordar viejos pasajes para ajustar su experiencia.

Lo consiguió en el primer set. Pronto tuvo que lidiar con la primera bola de break en contra, pero la salvó para comenzar a coger moral y amenazar con la rotura a Fritz en el siguiente juego.

No hubo break alguno. A partir de ahí tanto Jódar como Fritz se enrocaron con sus respectivos servicios, con varios de ellos ganados además en blanco, y no hubo manera humana de encontrar el camino de la rotura.

Con 4-4 en el marcador Fritz tuvo que hacer frente a un momento de cierta tensión. Con 30-30 a Jódar se le marchó por muy poco una derecha ganadora, y llegó después a forzar el deuce, pero en los instantes más complicados la derecha del norteamericano aparecía para solventar el entuerto.

One step closer 👟



7-2 in the first set tiebreak to grab the opening set!@Taylor_Fritz97 #MubadalaDCOpen pic.twitter.com/hu8AsFldJF — Tennis TV (@TennisTV) August 3, 2026

Fue lo que mejor le funcionó al número 9 del mundo, el arma que no pudo detener Rafa Jódar en todo el partido. Pese a todo, el de Leganés logró llegar al tiebreak. Cualquier situación que incomodara a Fritz era positiva para él, pero el norteamericano no se pudo nervioso en la muerte súbita.

Más bien todo lo contrario. El desempate cayó de manera clara del lado estadounidense y ahí empezó el fin.

Jódar pelea hasta el final

No recibió bien el golpe Jódar. Como si se le hubiera caído el mundo encima, el arranque de la segunda manga fue una auténtica pesadilla que se llevó por delante sus aspiraciones de remontada.

A las primeras de cambio cedió su servicio por primera vez. Fritz apretó aprovechando la ola y Jódar no pudo hacer frente. Fritz ratificó esa rotura de servicio enseguida con su saque, pero el drama fue a mayores todavía.

Jódar volvió a ceder el saque, esta vez en blanco, y el marcador reflejó un claro 3-0 a favor del norteamericano. Parecía que todo se había acabado, que Jódar iba a bajar los brazos, pero todavía le quedaba un último arreón de orgullo.

American champion in the American capital ✨



The moment Fritz found the way to the DC title!@Taylor_Fritz97 #MubadalaDCOpen pic.twitter.com/qyffpeMigt — Tennis TV (@TennisTV) August 3, 2026

Cuando menos se esperaba, el madrileño le rompió el saque a Fritz para el 3-1. Parecía entonces que volvía a encenderse una pequeña llama de esperanza, pero fue un espejismo. Dio la sensación de que Jódar llegó físicamente justo a este final de partido ante la mayor experiencia de Fritz.

El norteamericano no se puso nervioso, fue deshojando la margarita con calma y hasta sonrió cuando Jódar pidió un tiempo muerto médico antes del último juego. Nada le iba a apartar de su camino.

Eso sí, se defendió Jódar como gato panza arriba porque obligó a Fritz a llegar hasta la sexta bola de partido-con opción de break de por medio- para cerrar el torneo. Peleando hasta el último momento tenía que marcharse el español que no ganó, pero volvió a subir un peldaño más en su progresión.