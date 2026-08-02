Rafa Jódar buscará el título en Washington tras firmar otra remontada y ya mira al Top 10 de la ATP

Rafa Jódar jugará la final del ATP 500 de Washington tras firmar otra remontada de carácter ante Alejandro Tabilo.

El madrileño se impuso por 6(6)-7, 6-4 y 6-4 en 2 horas y 24 minutos y peleará este domingo por el segundo título de su carrera, el primero en categoría 500, frente al estadounidense Taylor Fritz. Pase lo que pase, saldrá como número 15 del mundo.

El español volvió a apoyarse en una de sus señas de identidad en este 2026: la capacidad para rehacerse en partidos largos. Ya lo hizo en cuartos ante Musetti y lo repitió en semifinales, en un duelo muy distinto al que había perdido meses atrás frente al propio Tabilo en Indian Wells.

El primer set fue un pulso sin fisuras al servicio. Ninguno concedió oportunidades de rotura hasta el tramo final. Jódar salvó la única bola de 'break' en el undécimo juego y el desenlace se trasladó al 'tie-break'.

Ahí, el chileno fue más preciso en los puntos clave. Aprovechó su tercer 'mini break' con 6-6 para cerrar una manga muy igualada.

Lejos de venirse abajo, Jódar dio un paso al frente. Elevó su agresividad desde el resto en el segundo set. Insistió hasta encontrar premio. Tras varias opciones, rompió en el 3-3, el primer 'break' del partido. A partir de ahí, sostuvo el saque con autoridad y llevó el duelo al tercer set.

El arranque del definitivo fue decisivo. Jódar se colocó 0-40 y quebró de inicio. Con ventaja, gestionó mejor los intercambios y obligó a Tabilo a jugar siempre a remolque.

Jódar, durante su partido ante Tabilo en Washington. EFE

El chileno no volvió a generar opciones de rotura. El español cerró el partido con solidez y confirmó su crecimiento competitivo en pista dura.

Tras el encuentro, explicó su enfoque mental. "Yo sé que si se pierde el primer set todavía hay oportunidades si ganas los dos próximos y así voy a afrontar todos los partidos", señaló Jódar.

Insistió en la naturaleza cambiante de los encuentros: "Sabiendo que los partidos son muy largos, que hay muchas subidas y bajadas y que pueden cambiar en cualquier momento".

Jódar reconoció que el primer set fue muy parejo y que Tabilo estuvo más acertado en el desempate. "Aun así no me he desanimado, he seguido jugando como estaba jugando el primer set, he aprovechado las oportunidades que he tenido para romperlo y eso me ha permitido estar un poco más tranquilo, sacar mejor y con más ritmo", explicó.

Revancha ante Fritz

La final ante Fritz supondrá un nuevo examen. El estadounidense busca su primer título del año tras perder sus tres finales previas. Existe un precedente reciente en Delray Beach, con victoria del californiano.

"Es bueno que hayas jugado contra estos jugadores porque más o menos sabes cómo juegan, el ritmo de bola, cómo sacan, pero cada partido es un mundo", apuntó Jódar.

El madrileño, campeón en Marrakech en abril, afrontará su segunda final con una idea clara: "Intentar hacer mi juego, divertirme y pasarlo bien en la pista". En Washington ya ha demostrado que sabe sufrir. Ahora quiere dar el golpe definitivo.