En las entrañas de la raqueta del futuro: inspiración en el automovilismo y 4 tecnologías detrás del regreso más esperado

Wilson lanzó este mes de julio Defyer, la raqueta con la que Holger Rune volverá a la competición tras su lesión, ahora ya como jugador de la marca.

La firma estadounidense presentó recientemente esta nueva línea de raquetas de alto rendimiento, que aúna principios inspirados en el automovilismo con una revolucionaria tecnología en el tenis, estableciendo un nuevo estándar en el diseño de raquetas.

Está desarrollada por Wilson Labs y probada durante meses por algunos de los mejores tenistas del circuito.

El danés Rune, exnúmero 4 del mundo, cuyo regreso apunta a Canadá o Cincinnati, es una de las caras de la nueva colección tras fichar por Wilson. El jugador probó los prototipos de la raqueta durante su etapa de recuperación de una larga lesión y ha decidido competir con ella en su reaparición.

"Esta raqueta me llamó inmediatamente la atención cuando empecé a testear prototipos de Wilson en la pista", explicó Rune tras la presentación de la raqueta. "Me han apoyado mucho durante mi recuperación, y ahora estoy deseando competir con Defyer cuando juegue en la pista".

Holger Rune con la Wilson Defyer. Wilson Defyer

Junto a Rune, también se suma a la lista de embajadores Moise Kouame, el tenista más joven en alcanzar una tercera ronda de un Grand Slam en dos décadas. Ambos se incorporan a un grupo que ya incluía a Karen Khachanov, Sebastian Korda y Peyton Stearns, quienes participaron desde el inicio en el desarrollo del prototipo.

Un proyecto nacido para adaptarse al tenis actual

Wilson Labs, el centro de innovación de la marca, inició el desarrollo de Defyer hace un año con un objetivo concreto: crear una raqueta capaz de responder al nivel físico y de velocidad que exige el circuito profesional en la actualidad.

Tras un proceso de investigación intensivo, el equipo entregó los primeros prototipos a Khachanov, Korda y Stearns, quienes valoraron el diseño de forma inmediata.

"Esta raqueta me pareció fiable desde el primer momento que la usé. Me llevé el prototipo directamente al siguiente torneo", señaló Khachanov. "Fue genial participar en el proceso de desarrollo, y la versión final supera todas mis expectativas".

El prototipo original, completamente negro con un detalle rojo, llamó la atención de la comunidad tenística internacional antes incluso de conocerse su nombre definitivo, lo que llevó a Wilson a extender las pruebas a competiciones universitarias y a otros profesionales.

Cuatro tecnologías revolucionarias

La raqueta incorpora cuatro elementos de innovación que definen su identidad técnica. El mango de torsión combina firmeza en el agarre con un estrechamiento progresivo que aporta estabilidad, mientras favorece la flexibilidad del aro para potenciar los golpes de fondo.

El Airfoil Bumper reduce la resistencia al aire para mejorar el manejo y la aceleración de la cabeza de la raqueta, y la tecnología Si3D optimiza la flexibilidad lateral del aro para intensificar el efecto en todos los modelos de la gama.

Como guiño a la identidad histórica de la marca, la estética "adrenalyn red" recupera el rojo característico del logotipo de Wilson en una paleta vistosa.

Wilson Defyer Wilson

Jason Collins, director general global de deportes de raqueta en Wilson, resumió la filosofía del lanzamiento: "Lo que hemos creado con Defyer es realmente especial y es muestra de nuestra promesa de escuchar siempre a nuestros tenistas y ofrecerles la mejor equipación para que progresen. El objetivo de Defyer es dar facultades a los deportistas para superar sus límites, sin imponer barreras a los grandes logros que pueden alcanzar".

Así es la Defyer

Este periódico ha tenido la oportunidad de probar la Wilson Defyer antes de su llegada oficial al mercado, y la primera sensación en pista confirma el discurso de la marca: la raqueta transmite una potencia explosiva desde el primer golpe de fondo, con una generación de efecto notablemente superior a la de generaciones anteriores de Wilson.

El mango de torsión se percibe firme en la empuñadura sin restar flexibilidad al aro, lo que se traduce en golpes profundos y con una sensación de control sólida incluso al buscar la máxima aceleración.

En los desplazamientos y cambios de dirección, el diseño del Airfoil Bumper se nota especialmente en el manejo: la cabeza de la raqueta responde con rapidez en situaciones de volea y en golpes de reacción cerca de la red, aportando una maniobrabilidad que no suele ser habitual en raquetas orientadas a la potencia.

La tecnología Si3D, por su parte, refuerza esa sensación de efecto constante, permitiendo cerrar los golpes con más margen y seguridad sin perder penetración de bola.

La tecnología Si3D de la raqueta Wilson Defyer. Wilson

En definitiva, la Defyer transmite desde el primer contacto la identidad que Wilson quería imprimirle: una raqueta pensada para tenistas avanzados que buscan romper sus límites de potencia y efecto sin renunciar a la estabilidad.

Cuatro modelos

La colección Defyer v1, pensada para tenistas de nivel avanzado, llega en preventa a partir de hoy en cuatro versiones: 100, 100L, 100UL y 98 Pro, con precios entre 240 y 290 euros. Los modelos 100L y 100UL estarán disponibles a partir del 21 de agosto, mientras que el resto de la gama ya puede reservarse desde el lanzamiento.

La raqueta llega respaldada por resultados tempranos en competiciones profesionales, universitarias y junior, un recorrido que, sumado al fichaje de Rune y Kouame, consolida a Defyer como una de las apuestas más ambiciosas de Wilson en los últimos años.