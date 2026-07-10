La última rebelión de Djokovic tras entrar en el club de los 39: su camino al 'estilo Messi' en Wimbledon le cita con Sinner

El verano deportivo de 2026 está desafiando los límites de la lógica, la biología y el tiempo. Hay épocas en las que la historia no se escribe de manera progresiva, sino a través de destellos de pura genialidad concentrada.

En este instante, el planeta es testigo de una sincronía perfecta que une las canchas de tenis de Londres con los estadios del Mundial. Dos hombres nacidos en el mismo año, 1987, se niegan a entregar las llaves de sus respectivos imperios.

A sus 39 años, cuando la mayoría de sus contemporáneos contemplan el deporte desde el palco de las leyendas retiradas, ellos siguen habitando el barro de la competición pura.

Uno es Leo Messi, guiando el destino de Argentina en una Copa del Mundo agónica; el otro es Novak Djokovic, quien se dispone a librar en la Pista Central de Wimbledon su penúltima batalla por la inmortalidad.

El paralelismo entre ambas figuras ha dejado de ser una simple coincidencia cronológica para convertirse en una narrativa compartida: la mística del sufrimiento. Al otro lado del Atlántico, Messi está protagonizando un guion cinematográfico, liderando el sueño mundialista de la albiceleste a base de un desgaste emocional y físico sobrecogedor.

El astro argentino ha logrado marcar en todos y cada uno de los partidos del torneo, pero ninguna de esas citas ha sido un paseo militar. Al contrario, cada victoria ha sido un ejercicio de supervivencia donde el capitán ha tenido que sostener a los suyos terminando los encuentros exhausto, al borde de las lágrimas por la liberación del deber cumplido.

Tiene 39 años.

Tiene 24 Grand Slams.



Y sigue con la misma ilusión y las mismas ganas del primer día.



🇷🇸 𝑵𝒐𝒗𝒂𝒌 𝑫𝒋𝒐𝒌𝒐𝒗𝒊𝒄 se impone a Auger Aliassime tras una batalla de cinco sets y se mete en las semis de #Wimbledon. #LaPistaDelTenis pic.twitter.com/BK5WDYXl8L — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) July 7, 2026

Ese mismo aroma a resistencia es el que respira Djokovic en el césped sagrado de Londres. Su camino hacia las semifinales de este Wimbledon no ha sido el de sus años de tiranía absoluta, sino el de un guerrero que compensa los estragos del tiempo con una fortaleza mental inquebrantable.

La confirmación definitiva llegó en la ronda de cuartos de final, donde el serbio tuvo que descender a los infiernos para emerger victorioso. En un duelo que ya forma parte de los anales de la Catedral, Djokovic resistió durante 5 horas y 15 minutos -el partido de cuartos de final más largo de la historia del torneo- ante un pletórico Félix Auger-Aliassime.

Con evidentes problemas de movilidad en su pantorrilla izquierda tras un mal apoyo en el primer set, Nole demostró que cuando el cuerpo empieza a dimitir, es la mente la que dicta las leyes del juego.

Al igual que Messi, Djokovic está ganando desde el dolor, alimentándose de la adversidad para alcanzar una final que le situaría a las puertas de su Grand Slam número 25.

Sinner, la penúltima piedra

Para que la rebelión de un veterano adquiera tintes de epopeya, el obstáculo que se interpone en su camino debe ser colosal, joven y hambriento. Ese papel le corresponde este viernes a Jannik Sinner.

El italiano no es un invitado de piedra en esta fiesta de la historia; llega a la Pista Central consolidado como el número uno del mundo y revestido con el aura de los elegidos.

Sin embargo, el tenista de San Cándido no solo juega contra el fantasma de Djokovic, sino también contra sus propias heridas recientes. El año 2026 ha sido una montaña rusa psicológica para Sinner, un curso donde ha tocado el cielo tenístico pero también ha sufrido heridas profundas que aún supuran.

La primera gran cicatriz se la infligió el propio Djokovic a principios de año, en las semifinales del Open de Australia. Sinner, que defendía la corona en Melbourne, vio cómo el serbio le arrebataba el partido en un agónico duelo a cinco sets que frenó en seco su racha de imbatibilidad en los grandes escenarios.

Aquella derrota dolió en el alma del italiano, pero el verdadero trauma llegó semanas después, sobre la arcilla de París. Su debacle en Roland Garros ante Juan Manuel Cerúndolo entró de inmediato en el terreno de lo inexplicable.

Sinner dominaba el encuentro con una autoridad insultante (6-3, 6-2 y 5-1) y saboreaba ya el pase de ronda cuando sufrió un colapso físico y mental absoluto provocado por el calor extremo y los calambres.

Perder un partido que tenía virtualmente ganado dejó dudas sobre su capacidad de resistencia en los momentos de máxima exigencia climática y física.

Por eso, este duelo en Wimbledon representa para Sinner la oportunidad de redención definitiva. A diferencia de un Djokovic que llega con el tanque de reserva bajo mínimos tras la paliza de cuartos, el italiano ha transitado por el cuadro londinense con una eficiencia aterradora.

Sabe que el tren de la historia pasa pocas veces y tiene una sed de venganza insaciable: quiere demostrar que el colapso de París fue un accidente y que está listo para jubilar definitivamente al último león de la vieja guardia.

Un puesto en la final

El enfrentamiento del viernes trasciende el análisis táctico convencional para convertirse en un choque de identidades. Desde el punto de vista estrictamente tenístico, asistiremos a un duelo de espejos.

El juego de Sinner es la evolución natural del estilo que Djokovic perfeccionó durante dos décadas: golpes planos, limpios, una elasticidad defensiva que desafía la gravedad y una capacidad innata para restar saques imposibles.

La gran diferencia radicará en la frescura de las piernas. Mientras el italiano buscará rallies de alta intensidad para asfixiar al serbio y testar la resistencia de su vendaje en la pantorrilla, Djokovic intentará llevar el partido al terreno del ajedrez geométrico.

Djokovic felicita a Sinner tras su victoria en el Open de Australia. EFE

Nole usará los efectos, las dejadas y los cambios de ritmo para cortar las alas de la juventud; sabe perfectamente que no puede competir en velocidad pura, pero sí en clarividencia táctica.

Si Djokovic logra desactivar el tenis supersónico de Sinner menos de 48 horas después de haber jugado cinco horas extenuantes, habrá firmado una de las páginas más gloriosas de su carrera. Estaría completando su propia obra cumbre, su particular final de Lusail en el césped que mejor conoce.