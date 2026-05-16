Garbiñe Muguruza, 32 años: "Llevar las finanzas de alguien es algo muy delicado porque el dinero no es tuyo"

Garbiñe Muguruza siempre ha proyectado la imagen de una deportista ambiciosa, pero también prudente cuando el asunto toca el dinero.

En una entrevista con Cinco Días, la tenista española explicó con claridad que gestionar las finanzas de otra persona exige una enorme responsabilidad: "Llevar las finanzas de alguien es algo muy delicado, difícil, porque el dinero no es tuyo".

La frase resume bien una idea que atraviesa toda su carrera: el éxito deportivo no basta por sí solo si no va acompañado de criterio fuera de la pista.

Aquel año, Muguruza acababa de consolidarse en la élite mundial tras conquistar Roland Garros en 2016 y seguir creciendo en el circuito. Su perfil ya era el de una deportista con peso propio en la industria del tenis, tanto por resultados como por su proyección comercial.

En la misma conversación, defendía la importancia de rodearse de personas competentes y fiables, algo que también aplicaba a su relación con las marcas. Mencionaba entonces su vínculo con empresas como Rolex, Adidas y BBVA, y subrayaba que buscaba asociarse con proyectos que encajaran con su imagen y su forma de entender el deporte.

Muguruza, posando con el título de Wimbledon en el baile de campeones. Robert Martin Efe

Con el paso del tiempo, esa visión prudente ha adquirido todavía más sentido. Tras su retirada en 2024, distintas publicaciones especializadas cifraron su fortuna en torno a los 25 millones de dólares, construidos a lo largo de 11 años como profesional, entre premios y patrocinios.

Su caso ilustra bien la realidad de muchas deportistas de élite: el ingreso alto no garantiza estabilidad automática, y la carrera deportiva tiene una duración limitada. Por eso, la gestión del patrimonio, la inversión y el asesoramiento adecuado se convierten en asuntos centrales.

Muguruza también representa una generación de deportistas españolas que entendieron pronto que su nombre podía tener valor más allá de la competición. Su imagen ayudó a abrir puertas en el patrocinio, pero ella misma dejó claro que la responsabilidad financiera no admite improvisación.

En una frase sencilla, colocó el foco donde muchas veces no se mira: no basta con ganar dinero, hay que saber protegerlo y administrarlo bien.