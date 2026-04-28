Sinner pasa con nota el trámite frente a Norrie en la Caja Mágica y ya espera en cuartos al prometedor Rafa Jódar

Como era de esperar, Jannik Sinner jugará los cuartos de final del Mutua Madrid Open. El tenista italiano, número 1 del mundo, llega a un territorio que nunca ha superado en la Caja Mágica y donde puede encontrarse al nuevo ídolo local, el prometedor Rafa Jódar.

Para ello, el madrileño de 19 años tendrá que vencer esta tarde en la Manolo Santana al checo Kopriva. Sinner ya ha cumplido con su parte, imponiéndose en dos sets al británico Cameron Norrie (6-2 y 7-5) en el partido que abrió la jornada en Madrid.

Sinner, aunque supero a su rival sin complicaciones, sí lo definió como un partido difícil: "He entrenado muchas veces con él. Sin embargo, nunca habíamos jugado, pero sabíamos lo complicado que sería", dijo al término del encuentro aún sobre la arcilla de la pista central de Madrid.

A partir de ahí, el número 1 del mundo impuso el guion previsto. En el primer set, Sinner salió muy conectado al resto, atacando el saque zurdo de Norrie y encontrando rápidamente la primera rotura, lo que le permitió mandar en el marcador desde el inicio.

Con la ventaja en el bolsillo, el italiano se soltó en los intercambios, alternando golpes profundos con cambios de ritmo que desarmaron a un rival obligado a correr siempre detrás del punto.

El 6-2 reflejó con claridad esa superioridad, con un Sinner casi impecable al servicio y un Norrie incapaz de generar opciones reales de ruptura.

La segunda manga tuvo una lectura distinta. El británico elevó su nivel, ajustó mejor sus primeros saques y empezó a encontrar ángulos más incómodos con su derecha, lo que equilibró el intercambio de golpes desde el fondo.

Jannik Sinner, en el Mutua Madrid Open EFE

Durante buena parte del set, el duelo avanzó sin sobresaltos con ambos protegiendo su servicio, hasta que, en la recta final, Sinner dio un paso al frente.

Cuando el desenlace parecía encaminado al tie-break, el italiano apretó al resto, leyó a la perfección los patrones de saque de Norrie y logró un break decisivo que le abrió la puerta del 7-5 definitivo.

El triunfo confirma la línea ascendente de Sinner en Madrid. Tras un debut más espeso, en el que tuvo que remontar ante Benjamin Bonzi, el italiano ya había ofrecido una versión mucho más convincente frente al danés Elmer Moller, al que superó con contundencia.

La victoria contra Norrie prolonga su gran racha en Masters 1.000 y alimenta la sensación de que, esta vez, llega con argumentos sólidos para pelear por un título que todavía le falta en su palmarés.

En el horizonte, la posible cita con Rafa Jódar añade un componente emocional evidente. El madrileño se ha ganado a la grada de la Caja Mágica con su desparpajo y su tenis directo, y un cruce en cuartos de final frente al número 1 del mundo convertiría la Manolo Santana en un hervidero.

Sinner, mientras tanto, mantiene su libreto habitual: paso corto, pocas concesiones al discurso y foco absoluto en el siguiente desafío, consciente de que cada ronda le acerca a un torneo que puede marcar un nuevo hito en su temporada de consagración