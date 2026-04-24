Carlos Alcaraz anuncia que no jugará Roland Garros por su lesión en la muñeca: "Es un momento complicado para mí"

Carlos Alcaraz ha anunciado que no jugará Roland Garros por la lesión en su muñeca derecha. El español no podrá defender la 'Copa de los Mosqueteros' que ha ganado en los últimos dos años y tampoco estará presente en el Masters 1.000 de Roma.

"Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí", escribió Alcaraz en sus redes sociales.

Carlitos aún no se ha recuperado de las molestias que sufrió en su debut en el Conde de Godó ante el finlandés Otto Virtanen, lo que le llevó a bajarse del torneo y a renunciar también a disputar el Mutua Madrid Open.

Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de… pic.twitter.com/U6PhjtXnBX — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 24, 2026

Su presencia en París era toda una incógnita tras aparecer el pasado lunes con una férula en su mano derecha durante la celebración de los Premios Laureus.

“Tenemos una carrera muy larga, muchos años por delante. Que fuerce en este Roland Garros me puede perjudicar mucho para torneos futuros. Veremos a ver la prueba, a ver qué sale; prefiero volver un poco más tarde, pero muy bien, que volver corriendo, pero mal”, señaló por aquel entonces.

Recuperar el número 1 se complica

Su renuncia a disputar el segundo Grand Slam de la temporada tendrá consecuencias en el ránking, puesto que se le restarán los 1.000 puntos que ganó el año pasado tras coronarse en Roma y 2.000 más por no poder defender el cetro en París.

Este será el segundo major que se pierda Alcaraz, que no pudo disputar el Open de Australia 2023 por una lesión en la pierna derecha. A la espera de saber si podrá competir en la gira de hierba, Carlos estará, al menos, dos meses sin jugar.

Su periodo más largo de baja hasta ahora son los tres meses que estuvo parado entre noviembre de 2022 y febrero de 2023.

Tras verse obligados a cambiar su hoja de ruta, Carlos Alcaraz y su equipo se han puesto como objetivo llegar en condiciones óptimas a la gira de hierba, donde previsiblemente repetirá el mismo plan del año pasado: disputar el torneo Queen's antes de Wimbledon.

Carlos Alcaraz ejecuta un golpe en posición forzada. REUTERS

En su primer partido en el Conde de Godó ante Otto Virtanen sintió unas molestias en la muñeca, aunque pudo terminar el encuentro incluso con victoria.

El triunfo le salió caro. Alcaraz pensaba que era una molestia como la que ya había sentido en ocasiones anteriores, pero en realidad se enfrentaba a algo mucho peor.

"Es una lesión más seria de lo que imaginábamos", comentó en la rueda de prensa de su despedida el murciano. "Tengo que escuchar lo que me viene mejor y lo que no repercuta a mi futuro", prosiguió para justificar su retirada del torneo catalán.

Ahora Alcaraz tendrá que encarar la recuperación de la mejor manera posible con la intención de llegar a punto a Wimbledon. No ha hablado de plazos el murciano, que podría regresar en el torneo Queen's para preparar la reconquista del título en Londres.