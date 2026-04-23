La vida de Paula Badosa (28) fuera del tenis: su negocio familiar en el mundo de la moda junto a su hermana Jana

Paula Badosa, posando con uno de los modelos de su marca de bañadores Instagram

La Caja Mágica volvió a ser escenario de frustración para Paula Badosa. La española cayó en primera ronda del Mutua Madrid Open 2026 ante la austríaca Julia Grabher, número 107 del mundo, por 7-6, 4-6 y 6-0, encadenando otro tropiezo en una temporada marcada por la irregularidad y las dudas físicas.

Mientras su tenis sigue en plena reconstrucción, a los 28 años Badosa ha empezado a cimentar un plan B lejos de la pista: un negocio familiar en el mundo de la moda junto a su hermana pequeña, Jana, que refuerza su idea de ser "algo más que una tenista".

El proyecto se llama Sunaswim y es la marca de bañadores con la que la exnúmero dos del mundo se ha estrenado como emprendedora.

Presentó oficialmente la firma este año, con una colección de bikinis y bañadores de colores vivos y corte veraniego que se aleja del merchandising clásico de deportista y se mueve en el terreno de la moda lifestyle.

Para el lanzamiento, Badosa posó en la playa luciendo diferentes modelos y compartió las imágenes con sus seguidores en redes sociales, usando su enorme alcance digital para dar el primer empujón al negocio.

La clave del proyecto es que no lo hace sola. Sunaswim tiene un marcado acento familiar gracias al papel de Jana, su hermana pequeña, que se ha convertido en la otra cara visible de la marca. Las dos protagonizan sesiones de fotos en las que aparecen con distintos bikinis, presentadas en medios internacionales como una "colaboración familiar" que mezcla emprendimiento y vínculo personal.

Badosa ha admitido en más de una ocasión que con Jana la relación va más allá de lo habitual entre hermanas. "Más que una hermana mayor, soy como una segunda madre para ella. La protejo muchísimo", confesó en una entrevista anterior, una frase que ahora cobra una nueva dimensión viéndolas asociarse también en los negocios.

Paula Badosa, en el Mutua Madrid Open 2026 EFE

La historia encaja con su biografía. Hija de dos exmodelos que trabajaban en Nueva York, Badosa creció rodeada del universo de la moda y la fotografía, algo que ya la WTA ha señalado al hablar de su salto a proyectos de estilo y joyería.

En los últimos años ha posado con su madre, Mireia, en sesiones para revistas y ha dado el paso a colaborar con firmas de lujo como The 1916 Company, con la que ha lanzado la colección de joyas "Aces by Paula Badosa". Sunaswim es un paso más: ahora la marca lleva su nombre y el control creativo y de imagen está mucho más en sus manos.

Mientras en Madrid se marcha sin victorias y con la sensación de seguir lejos de la versión que la encumbró, Badosa encuentra en este negocio una fuente de estabilidad y de futuro.

Medios especializados subrayan que su incursión en el swimwear forma parte de una estrategia consciente para diversificar su carrera y apoyarse en la moda, un entorno en el que se siente cómoda y que le permite explotar su perfil mediático más allá del ranking.

En un momento en el que los resultados no acompañan, su vida fuera del tenis empieza a parecerse a algo que sí está bajo su control: una empresa familiar, en la que comparte foco con Jana y en la que el apellido Badosa ya no solo significa tenis, sino también estilo y negocio propio