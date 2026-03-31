El refugio de Carlos Alcaraz en Murcia donde entrena: un club centenario con origen en la caza y más de 300 alumnos

Este Domingo de Ramos, Carlos Alcaraz se presentó en la Real Sociedad Club de Campo de Murcia con la raqueta bajo el brazo. Ni festivo ni semana de descanso.

El número 1 del mundo había encajado su segunda derrota del año cinco días antes en Miami -ante el estadounidense Sebastian Korda en tercera ronda- y ya tenía la cabeza puesta en Montecarlo, primer grande de tierra, donde deberá defender el título y los 1.000 puntos que suma en el ranking.

La cuenta atrás para la gira de arcilla empieza en casa, como siempre.

El apodo popular del club lo dice todo sobre sus orígenes: el Tiro de Pichón. La Real Sociedad Club de Campo de Murcia cumplió en 2023 su primer centenario, habiendo nacido en 1923 bajo el nombre de Sociedad de Caza y Tiro antes de trasladarse a su actual emplazamiento en El Palmar, a apenas cinco minutos del centro de Murcia.

Hoy es un club social y deportivo que ofrece 12 pistas de tenis de tierra batida, cinco pistas rápidas, cuatro pistas de pádel con paredes de cristal, piscina, campos de fútbol, baloncesto, fútbol sala, gimnasio, sauna y restaurante.

Carlos Alcaraz, en una imagen de archivo entrenando en Murcia

Más de un siglo de historia y una infraestructura que ya no tiene nada que envidiar a los complejos más modernos del país.

Donde dio sus primeros raquetazos

Fue en las pistas del Tiro de Pichón donde el pequeño Carlos Alcaraz descubrió que quería ser tenista. De la mano de su padre, Carlos Alcaraz González, aprendió a golpear la bola en las pistas de tierra del club que, desde 1993, acoge también la Carlos Alcaraz Academy.

La escuela familiar, que hoy cuenta con más de 300 alumnos y ha dado el salto internacional a Estados Unidos, Sudamérica y Australia, tiene su sede en estas instalaciones y lleva grabada la imagen del número 1 en cada rincón: fotos, carteles y raquetas firmadas reciben a quien entra por la puerta.

Hay un sueño infantil Alcaraz que quedó pendiente: jugar alguna vez en la pista 3 del club, que de niño le parecía inalcanzable.

Nueva etapa, mismos fundamentos

Este regreso a El Palmar llega en un momento de transición en el equipo técnico. Tras siete años de éxitos junto a Juan Carlos Ferrero, Alcaraz anunció en diciembre de 2025 la separación profesional de quien fue su mentor desde los 15 años: "Hemos conseguido llegar a la cima y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba".

Samuel López, que ya actuó como entrenador en varios torneos durante 2025 y fue reconocido con el premio Coach of the Year de la ATP, asumió el mando junto al hermano mayor de Carlos, Álvaro Alcaraz.

El preparador físico Alberto Lledó y otros rostros habituales del entorno de Alcaraz completan un equipo que trabaja sobre la misma arcilla que vio crecer al campeón.

Desde el club murciano ya han preparado una pista con mimo para la ocasión. Alcaraz llega a la gira de tierra con 4.330 puntos que defender entre Montecarlo, Barcelona, Roma y Roland Garros, donde buscará su tercer título consecutivo. El camino empieza, como siempre, en casa.