La atrevida declaración del francés Royer a Alcaraz tras acabar su partido en Doha: "Iré a por ti y a por Sinner algún día"
El tenista español logró pasar a cuartos de final en el ATP catarí y busca su primera final contra su máximo rival en este 2026.
El pasado miércoles se disputaron los octavos de final del ATP 500 de Doha, donde Carlos Alcaraz salió vencedor tras derrotar en dos sets al francés Valentin Royer (6-2, 7-5) en un partido que duró 1 hora y 36 minutos.
Tras acabar el partido, ambos jugadores se acercaron a la red y mientras se chocaban la mano, el tenista galo dijo a Alcaraz: "Vendré por ti y a por Jannik (Sinner), algún día, no te preocupes". La respuesta que le dedicó el español fue de número 1: "Te esperaré tío".
Royer, actual número 60 en el ranking ATP, dejó buenas sensaciones en el partido, igualando el ritmo de bola de Alcaraz e imponiéndose en el segundo set. El galó llegó a estar 5-2 y puso contra las cuerdas al murciano. Este se vio obligado a sacar su máximo potencial, ganando 5 juegos seguidos que evitaban el tercer set y le daban la victoria.
Make than NINE straight wins 📈@carlosalcaraz shows his class, reeling off five games in a row to defeat Royer 6-2 7-5 in Doha!#QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/REdadjmCgi— Tennis TV (@TennisTV) February 18, 2026
Pese al susto, Alcaraz logró imponer su juego y superó al francés, pasando a los cuartos de final donde le espera Karen Khachanov, número 17 en el ranking ATP, que venció en tres sets al húngaro Márton Fucsovics.
El español ha ganado las 5 veces que se ha enfrentado a Khachanov, siendo la más reciente el pasado año, donde consiguió la victoria en los dieciseisavos del ATP Masters 1000 de Roma tras ganar dos sets a uno.
Aun así, la diferencia de partido en comparación con los octavos es notoria, el jugador húngaro cuenta con una gran experiencia a sus 29 años logrando levantar 7 títulos desde que es profesional y ya sabe lo que es poner en aprietos a Alcaraz.
En el otro lado del cuadro, está el italiano Jannik Sinner que se enfrenta a Jakub MensÎk y está tan solo a dos victorias de poder jugar su primera final de 2026, donde podría enfrentarse a Alcaraz en otra cita entre los dos grandes del mundo del tenis actualmente.
Para que esto ocurra, el español tendrá que vencer a su rival en cuartos y se enfrentará en unas hipotéticas semifinales a Rublev o a Tsitsipas, dos rivales de máxima categoría. Aunque tan solo Rublev ha conseguido ganar a Alcaraz en una ocasión de las cinco donde se han enfrentado.