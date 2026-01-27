Cuándo juega Carlos Alcaraz las semifinales del Open de Australia 2026: horario y cómo ver el próximo partido

Carlos Alcaraz ha roto por fin la barrera de los cuartos de final en Melbourne. El número uno mundial alcanzó sus primeras semifinales del Open de Australia tras imponerse con contundencia al local Álex de Miñaur por 7-5, 6-2 y 6-1, completando así el único Grand Slam que faltaba en su palmarés de semis.

El murciano, que llegó a estas instancias sin ceder un solo set, se enfrentará ahora al alemán Alexander Zverev en un duelo de altísima tensión que medirá su aspiración de conquistar el trofeo.

La semifinal ante Zverev representa mucho más que un simple obstáculo. Se trata de uno de los enfrentamientos más equilibrados del circuito ATP, con un historial que refleja máxima paridad: seis victorias para cada jugador en doce encuentros previos.

El germano, subcampeón del torneo en 2025 tras caer en la final ante Jannik Sinner, llega con sed de revancha. Zverev acumula tres derrotas en finales de Grand Slam y busca desesperadamente romper esa barrera que lo separa de su primer título grande.

Para Alcaraz, esta semifinal representa un hito histórico. A sus 22 años y 272 días, aspira a convertirse en el tenista más joven de la Era Open en conquistar siete títulos de Grand Slam, superando a Björn Borg.

Polémica en el Open de Australia

Su conexión con su equipo técnico -donde destaca el papel creciente de su hermano Álvaro junto a Samuel López- parece funcionar a la perfección.

De los cuatro últimos enfrentamientos, Alcaraz ha ganado tres, incluyendo la final de Roland Garros 2024, donde remontó tras perder dos sets para imponerse por 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 y 6-2.

Dónde se juega el partido entre Alcaraz y Zverev

El enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev se disputará en la Rod Laver Arena de Melbourne Park, el estadio principal del complejo australiano con capacidad para más de 14.000 espectadores.

La Rod Laver Arena, construida en 1988 y bautizada en honor a la leyenda australiana del tenis, cuenta con techo retráctil y es el escenario donde se celebran las grandes citas del torneo, incluyendo semifinales y finales.

Fecha y hora del partido entre Alcaraz y Zverev

La semifinal está programada para el viernes 30 de enero de 2026. El partido comenzará a partir de las 14:30 horas locales de Melbourne, lo que corresponde a las 04:30 de la madrugada en España peninsular.

Se trata de la primera semifinal de la jornada, mientras que la segunda semifinal enfrentará previsiblemente a Jannik Sinner y el ganador del cuarto restante, que disputarán este miércoles Novak Djokovic y Ben Shelton.

Dónde ver el partido entre Alcaraz y Zverev

El duelo podrá seguirse a través de Eurosport 1 y Eurosport 2, disponibles en Movistar Plus+ (diales 72 y 73), así como a través de #Vamos (dial 8). DAZN ofrece igualmente acceso a los canales de Eurosport, permitiendo el seguimiento online del partido en directo. Orange TV, Vodafone TV y Digi TV también incluyen Eurosport en sus respectivas parrillas.